Ţigări de contrabandă la bordul unui şlep românesc

Țigări de contrabandă la bordul unui șlep românesc

Polițiștii de frontieră au descoperit, în camera cârmelor a unui șlep sub pavilion românesc, cantitatea de 4.600 de țigarete de contrabandă. Potrivit agentului de poliție Angelica Oprea, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Cernavodă, împreună cu lucrători ai Căpităniei Portului Cernavodă și ai Autorității Vamale Constanța, au efectuat un control amănunțit asupra unui șlep sub pavilion românesc, despre care aveau informații că ar transporta țigări de contrabandă. Ionel P. a declarat oamenilor legii că deține o anumită cantitate de țigări, pentru uz personal, pe care ar fi cumpărat-o din Serbia, contra sumei de aproximativ 115 euro. În urma verificărilor, polițiștii au descoperit în camera cârmelor a șlepului 4.600 de țigarete, care aveau aplicată banderola de marcaj emisă de autoritățile din Serbia. Întreaga cantitate de țigarete a fost ridicată și urmează să fie evaluată de către lucrătorii Direcției Județene de Accize și Operațiuni Vamale Constanța în vederea stabilirii exacte a prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului. Oamenii legii spun că pe numele bărbatului a fost întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunii de deținere și transport a bunurilor sau mărfurilor care trebuie plasate sub regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă, el urmând a fi cercetat în conti-nuare de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgi- dia.