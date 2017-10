Ţigări de contrabandă găsite în casa unui om de afaceri constănţean

Țigări de contrabandă găsite în casa unui om de afaceri constănțean

Casa unui patron din Constanța care a intrat în atenția oamenilor legii pentru că făcea contrabandă cu țigări a fost luată cu asalt pe baza unei percheziții eliberate de judecători. Miercuri seara, o echipă formată din comisari ai Gărzii Financiare Constanța împreună cu ofițeri de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din IPJ Constanța și de la Serviciul de Intervenție Rapidă au bătut la poarta casei lui Viorel Done, situată pe strada Ion Bănescu, nr. 15, din Constanța. Oamenii legii aveau informații că în această locație sunt depozitate și comercializate bunuri de proveniență ilicită, respectiv, țigări, băuturi alcoolice și cafea. Când a dat nas în nas cu anchetatorii, proprietarul imobilului, Viorel Done, nu a permis organelor de control accesul de bunăvoie în imobil, închizând ușa și grilajul metalic al clădirii. Drept urmare, în baza autorizației de percheziție solicitată Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța și emisă de Judecătoria Constanța, oamenii legii au intrat în casă cu ajutorul celor de la Serviciul de Intervenție Rapidă (fostul DIAS). În momentul pătrunderii în imobil și la percheziția corporală, asupra lui Done au fost găsite două arme de foc, deținute legal de către acesta. Pe de altă parte, în casă au fost descoperite 1.191 cartoane de țigări netimbrate sau țigări cu timbru din Republica Ucraina și Republica Moldova. Ca urmare, toate acestea s-au confiscat, urmând ca organele de control să continue verificările pentru stabilirea legalității provenienței tuturor bunurilor găsite în casa lui Done. Oamenii legii susțin că infracțiunea de contrabandă de care este acuzat Done este destul de evidentă deoarece chiar în momentul în care ei se aflau acolo, la poarta bărbatului veneau diverse persoane care doreau să cumpere țigări netimbrate. În altă ordine de idei, comisarii Gărzii Financiare din Constanța susțin că, în cursul anului 2008, la imobilul din strada Ion Bănescu, nr. 15, funcționa societatea comercială „Don Dum Invest” SRL, avându-l ca asociat și administrator pe Viorel Done. Ei spun că, atunci, firma a fost supusă controlului Gărzii Financiare Constanța, ocazie cu care s-a constatat că societatea comercializa țigări fără timbru fiscal, fiind sancționată contravențional cu amendă și confiscarea țigărilor respective. Ulterior, societății i s-a întocmit sesizare penală transmisă la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța.