Ţigări de contrabandă, descoperite la Constanţa, la bordul unei nave

Țigări de contrabandă, descoperite la Constanța, la bordul unei nave

O echipă de polițiști de frontieră, în colaborare cu lucrătorii vamali, au descoperit joi, la bordul unei nave sub pavilion Belize, sosită în Portul Constanța, 15.000 de țigarete de contrabandă, informează un comunicat de presă al Gărzii de Coastă.Potrivit sursei citate, polițiștii de frontieră din cadrul Grupului de Nave Constanța, împreună cu inspectorii Biroului Vamal de Frontieră și lucrători ai Căpităniei Zonale Constanța, acționând în baza unei informații, a descoperit în urma controlului specific efectuat la bordul unei nave sub pavilion Belize, sosită din direcția Tartus (Siria), 750 pachete cu țigări marca Elegance, fără timbru fiscal, conținând 15.000 de țigarete cu filtru.Echipa comună de control a ridicat, în vederea confiscării, întreaga cantitate de țigări, în valoare de aproximativ 11.250 lei, iar polițiștii de frontieră au întocmit dosar penal pentru contrabandă, pe numele a trei sirieni și a unui cetățean iordanian, cu vârste cuprinse între 22 și 47 de ani.Cercetările în dosar sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța.