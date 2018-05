Ţigări de contrabandă, descoperite la bordul unei nave sosite în Portul Constanţa

Țigări de contrabandă, descoperite la bordul unei nave sosite în Portul Constanța

Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit, vineri, ascunse pe o navă sosită în Portul Constanța sub pavilion Belize, 15.000 de țigarete de contrabandă, pe care patru cetățeni străini au încercat să le introducă ilegal în România.În data de 10.05.2018, în Portul Constanța, o echipă comună de control, formată din polițiști de frontieră din cadrul Grupului de Nave Constanța, împreună cu lucrători vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța și lucrători din cadrul Căpităniei Zonale Constanța, acționând în baza unei informații, a efectuat controlul specific asupra unei nave sub pavilion Belize, sosită din direcția Tartus (Siria).În urma controlului efectuat asupra navei, au fost descoperite ascunse și nedeclarate, într-unul dintre compartimentele navei, 750 de pachete cu țigări marca Elegance, fără timbru fiscal.Echipa comună de control a ridicat în vederea confiscării întreaga cantitate de țigări, în valoare de aproximativ 11.250 lei, iar polițiștii de frontieră au întocmit pe numele a trei cetățeni din Siria și a unui cetățean din Iordania, cu vârste cuprinse între 22 și 47 de ani, lucrare penală pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă.Cercetările continuă sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța.