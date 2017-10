Ţi-ai pierdut fişierele din cauza viruşilor? Poliţia te ajută să le recuperezi

Ți-ai pierdut fișierele din cauza virușilor? Poliția te ajută să le recuperezi

Poliția Română s-a alăturat proiectului ,,No More Ransom”, derulat de Europol, care oferă posibilitatea de a-ți recupera fișierele infectate cu viruși de tip ransomware. No More Ransom este un proiect care a fost lansat în iulie 2016 de Poliția olandeză. Între Europol, IntelSecurity și Kaspersky există o cooperare în lupta împotriva virușilor de tip ransomware.Astfel, pe site-ul www.nomoreransom.org, utilizatorii Internetului pot găsi informații despre ce înseamnă ransomware și cum să se protejeze de acest fenomen și pot găsi, gratuit, modalități de decriptare a fișierelor deja infectate. Pentru a putea fi utilizat de persoane din toată lumea, portalul este acum disponibil nu doar în engleză, ci și în olandeză, franceză, portugheză și rusă. De asemenea, se lucrează la variante traduse și în alte limbi, variante care vor fi implementate în curând.Astăzi, Bitdefender, Emsisoft și Check Point au devenit parteneri în acest proiect, 32 de noi instrumente de decriptare fiind adăugate pe site-ul www.nomoreransom.org. Până acum, 8 astfel de instrumente pentru decriptare sunt disponibile pentru a fi utilizate, în mod gratuit, iar 5.000 de victime ale ransomware au reușit să-și decripteze fișierele, fără a plăti răscumpărări infractorilor cibernetici.De asemenea, polițiile din România, Austria, Croația, Danemarca, Finlanda și Slovenia s-au alăturat acestui proiect, fiind în total 20 de țări participante. Atât autoritățile de aplicare a legii, cât și sectorul privat, s-au alăturat în acest proiect pentru a lupta împotriva infractorilor cibernetici, care folosesc ransomware pentru a obține importante sume de bani.Totuși, conștientizarea rămâne principala cale pentru a preveni fenomenul ransomware. Câteva măsuri de protecție pot preveni multe probleme în acest domeniu. Astfel, vă recomandăm să aveți fișierele salvate într-un sistem de rezervă, să folosiți programe antivirus și să vă updatați programele pe calculator.