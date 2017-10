Ţi-ai făcut maşina praf? Iată ce este dauna totală şi cum se calculează despăgubirea

Ți-ai făcut mașina praf? Iată ce este dauna totală și cum se calculează despăgubirea

Sumele asigurate maxim pe poliția RCA sunt foarte mari, de milioane euro. Aceste limite au fost introduse ca urmare a necesității armonizării legislației cu comunitatea europeană, pentru că la origini, sumele erau foarte mici, de aproximativ 10.000 lei. Însă revenind la sumele astronomice, specialiștii în domeniu spun că este imposibil să ajungi la asemenea sume.„Asta ar însemna să intri cu mașina și să distrugi reactorul 2 de la Cernavodă și tot nu cred că ai ajunge la asemenea sume. La prima vedere, toată lumea este extrem de încântată când vede acele sume astronomice. Sunt foarte dezamăgiți când află adevărul”, mărturisesc specialiștii în domeniu.Dauna majoră sau totală a fost definită prin ordin ca fiind cea pentru care cuantumul despăgubirii stabilit de asigurător depășește 75% din valoarea vehiculului la data producerii evenimentului. Această valoare maximă de despăgubire are o modalitate de stabilire și se pleacă de la premiza daunei majore. Mai exact, un sistem adună din toată lumea prețurile pieselor și manoperei și se face o medie ponderată. „Nu se uită nici la piesele de origine, dar nici la cele aftermarket. La fel se întâmplă și cu manopera. Cel mai des se folosește AUDATEX-ul. În baza acestor devize se stabilește dacă avem sau nu o daună majoră, adică dacă reparația depășește 75% din valoarea vehiculului la data accidentului”, explică avocații constănțeni.Pentru a calcula prețul mașinii la data producerii accidentului se pleacă de la o valoare de „nou”. Dacă mașina este în acest moment încă în producție se ia prețul de comercializare în România. Apoi se identifică numărul de kilometri parcurși. Există un tabel, în acest sens, cu stabilirea coeficienților de uzură. De acolo, prețul începe să scadă. Este vorba despre vechimea în ani și starea de întreținere a mașinii, care poate fi bună, medie sau satisfăcătoare. Norma RCA pleacă de la o medie de 15.000 kilometri pe an.De exemplu, dacă mașina are 75.000 kilometri, atunci în mod normal ar trebui să aibă cinci ani vechime. Dar, uitându-ne în talon și raportându-ne la data evenimentului se constată că mașina are, de exemplu, trei ani, adică omul a parcurs mai mult de 15.000 kilometri pe an. În acel moment, pentru fiecare mie de kilometri în plus se adaugă o uzură suplimentară de 0,5% și se pleacă de la starea de întreținere medie. O mașină de trei ani ar trebui, conform specialiștilor, să aibă 45.000 de kilometri. Asta înseamnă un coeficient de 15% de uzură suplimentară. Însă media de uzură este de 33%.Păgubitul are două posibilități: acesta poate repara sau nu mașina. Dacă o repară, asiguratorul îl despăgubește în limita valorii maxime de despăgubire. De exemplu, dacă avem o mașină de 8.000 euro, valoarea de „nou”, la care avem un coeficient de uzură mediu, de 33%, asta înseamnă 5.360 euro, care se transformă în lei în funcție de cursul BNR (atenție!) de la data producerii accidentului. Dacă păgubitul merge la service, iar acolo mașina îi este reparată în această sumă, asiguratorul plătește. Dacă nu o repară, atunci din suma aceasta se mai scade un coeficient de piese recuperabile, sau mai bine zis ceea ce a rămas neatins pe mașină. Acest coeficient de piese recuperabile este între 0,1% și 25%, care înseamnă, practic, ce a mai rămas din mașină. Dacă, de exemplu, mașina este lovită în partea de spate, compartimentul motor este întreg, trenul de rulare pe față, direcția și atele sunt întregi. Atunci poate te duci până la 25%. Însă dacă mașina este lovită în partea din față, radiatoare, bloc motor spart, airbaguri sparte nu mai atingi acest coeficient de 25%, ci poate 10, 15%.