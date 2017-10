Ţi-a fost reţinut permisul în străinătate? Iată cum îl recuperezi

1

Mi-a fost retinut permisul in Franta

Mi-au retinut permisul in Franta din cauza depasiri limitei de viteza pentru 30 zile dar am permis Spaniol , eu am solicitat trimiterea permisului in romania... in acest caz ce trebuie sa fac sau com pot sa-l recuperez ? ar fi vreo posibilitate sa-mi trimita permisul in Spania? Multumesc anticipat