ŢI-A FOST FĂCUTĂ MAŞINA PRAF? Cum te păcălesc firmele de RCA cu despăgubiri inexistente

ȚI-A FOST FĂCUTĂ MAȘINA PRAF? Cum te păcălesc firmele de RCA cu despăgubiri inexistente

Evaziunea fiscală este înfloritoare în domeniul reparațiilor auto. Iar asupra acestui aspect au atras atenția reprezentanții service-urilor auto independente, într-o sesizare transmisă autorităților statului. Iar principala cauză a evaziunii o reprezintă schema firmelor de asigurări auto, care plătesc despăgubirile în „regie proprie”, adică doar 25 - 40% din totalul despăgubirii la care are dreptul solicitantul. Cristian Muntean, președintele Asociației Societăților de Service Auto Independente, a explicat pentru „Cuget Liber” cum funcționează această schemă: firma de asigurări auto achita, în contul bancar al păgubitului, o parte din despăgubire; păgubitul, neștiind că nu este toată suma, nu formulează nicio obiecție în termen de 30 de zile, așa cum prevede legislația. În consecință, rămâne cu o despăgubire infimă. „Această despăgubire insuficientă face imposibilă repararea autovehiculului avariat într-un atelier de reparații auto, legal înființat și autorizat. Singura opțiune a păgubitului RCA rămâne achiziția directă a pieselor auto second hand sau piese de schimb ieftine și neomologate și efectuarea reparațiilor în ateliere improvizate, clandestine”, a continuat Cristian Muntean. Potrivit acestuia, peste 80% dintre șoferi acceptă, resemnați, oferta transmisă de societățile de asigurări și cedează presiunilor exercitate de inspectorii de daună, „care sunt bonusați la salariu proporțional cu valoarea sumelor salvate la plată”.În final, prin faptul că instituțiile statului acceptă aceste practici, au de pierdut atât păgubiții RCA, cât și toți participanții la trafic și inclusiv statul român. „Siguranța în trafic este pusă în pericol prin faptul că, anual, aproximativ 88.000 de autovehicule sunt reparate în service-uri clandestine, cu mijloace și dotări rudimentare, neauditate tehnic. Aceste autovehicule reparate devin un real pericol pentru toți participanții la trafic. Aceștia pot fi victimele nevinovate ale unui accident cauzat de reparații neconforme, efectuate de către un service auto clandestin. Iar statul român pierde, căci nu încasează taxe și impozite de la atelierele clandestine, în care clientul a fost nevoit să își efectueze reparația mașinii. Adică aproximativ 57 de milioane de euro pe an, ce reprezintă taxe și impozite pe care statul ar fi trebuit să le colecteze, în cazul unor despăgubiri complete efectuate în service-urile auto autorizate RAR”, a completat reprezentantul service-urilor auto independente. În total, evaziunea este estimată, anual, la aproximativ 80 de milioane de euro.Din informațiile deținute de asociație, „în fiecare județ al României există aproximativ o sută de service-uri auto clandestine, care se dezvoltă de la an la an, în lipsa unor măsuri eficiente de combatere a acestor activități ilegale din partea autorităților cu atribuții de control în acest domeniu”. În consecință, la începutul acestei săptă-mâni, ASSAI a transmis autorităților o sesizare în care solicită: adoptarea de urgență a unui act normativ prin care să li se interzică so-cietăților de asigurări plata despăgubirii în sis-temul „regie proprie”, identificarea atelierelor clandestine de către Direcția Antifraudă, Registrul Auto Român, Garda de Mediu, Inspectoratul Teritorial de Muncă și Poliția Economică și aplicarea strictă a prevederilor legale.