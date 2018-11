Ți-a expirat buletinul și nu l-ai refăcut? Ce amendă riști

La acest moment, aproximativ o mie de constănțeni au documentele de identitate expirate. Unii nu și le-au reînnoit, deși a trecut destul de mult timp de când nu mai sunt valabile. Motivul? Sunt persoane care au uitat, pur și simplu, dar altora le-a fost lene să meargă la Serviciul Evidența Persoanelor din cadrul Primăriei Municipiului Constanța, mai ales că amenzile percepute pentru așa ceva sunt modice.„Știu că mi-a expirat buletinul, dar nu am avut timp să merg să-l iau pe cel nou. În plus, numai când mă gândesc că trebuie să stau la coadă pentru el, îmi piere cheful”, ne-a mărturisit un constănțean.Pentru că există multe acte de identitate expirate, Primăria Constanța a început deja să trimită notificări către persoanele care figurează în baza de date cu actele expirate să se prezinte la sediul serviciului, aflat în incinta City Park Mall, pentru a li se emite noile documente.„În total, 961 de constănțeni au buletinele expirate, iar 159 de minori care au împlinit vârsta legală pentru emiterea buletinului nu s-au prezentat încă la Serviciul Evidența Persoanelor pentru eliberarea actului de identitate. Pentru depunerea documentelor sunt necesare actele de stare civilă (certificat naștere, certificat căsătorie, sentință/certificat divorț, certificat deces soț/soție, după caz) și dovada adresei de domiciliu, original și copie. De asemenea, este nevoie și de prezența proprietarului spațiului de locuit (sau se va prezenta o declarație notarială cu acordul acestuia pentru a vă stabili domiciliul în imobilul său). În lipsa unuia dintre documentele menționate, solicitanții vor putea primi cărți de identitate provizorii, valabile maximum un an”, au precizat reprezentanții Primăriei.Precizăm că cetățenii care nu-și schimbă buletinul expirat riscă amenzi între 40 și 80 de lei. Conform legii, aceștia sunt obligați să se prezinte la Serviciul Evidența Persoanelor pentru a solicita eliberarea unei noi cărți de identitate.Acest lucru se poate face cu cel puțin 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al actului de identitate deținut, dar nu mai mult de 180 zile, în termen de 15 zile de la producerea unor modificări sau, în cazul minorilor, în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani. Tocmai de aceea, cetățenii sunt așteptați să se prezinte în cel mai scurt timp posibil la sediul instituției și să solicite intrarea în legalitate, în sensul eliberării unor acte de identitate, în cazul tinerilor care au împlinit vârsta de 14 ani, precum și în cazul persoanelor care dețin acte de identitate cu termenul de valabilitate expirat sau urmează să expire în perioada imediat următoare.De asemenea, aceeași responsabilitate au și cei care au actul de identitate deteriorat, pierdut, furat, distrus sau anulat ori care și-au modificat numele sau prenumele (prin căsătorie, divorț, adopție, schimbare de nume pe cale administrativă), și-au schimbat domiciliul sau locuiesc pe o stradă cu denumirea schimbată sau cu imobilul renumerotat. De asemenea, și în cazul în care localitatea de domiciliu are rangul schimbat ori a fost rearondată unei alte unități administrativ-teritoriale, fotografia din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului sau li s-a atribuit un nou CNP, oamenii sunt obligați să se prezinte la ghișeul de la Evidența Populației.