The Telegraph: Fostul principe Nicolae se va muta înapoi în România împreună cu noua sa soţie

The Telegraph: Fostul principe Nicolae se va muta înapoi în România împreună cu noua sa soție

Ştire online publicată Duminică, 28 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

"Înalt, brunet, atrăgător și cu picioarele pe pământ", este descris fostul principe Nicolae de către publicația The Telegraph, care susține că acesta și soția lui au fost numiți "Harry și Meghan" ai țării.Publicația a mai relatat că odată cu moartea regelui Mihai I al României ar fi putut să moară și orice speranță pe care statul român ar fi avut-o privind reinstaurarea monarhiei. Cu toate Nicolae de Roumanie Medforth – Mills, nepotul cel mare al regelui, în vârstă de 32 de ani, scrie The Thelegraph, aduce o nouă "urmă de speranță" poporului român.Într-un interviu acordat cotidianului The Telegraph, fostul principe Nicolae a declarat că nu are intenția de a reprezenta o amenințare la adresa autorității mătușii sale."Nu am considerat niciodată că aș fi în competiție. Imaginea de ansamblu este că suntem Familia Regală a României, iar interesele noastre sunt de a ajuta țara, fie din punct de vedere economic, fie social. Din acest motiv ne aflăm aici și asta trebuie să facem", a declarat fostul principe Nicolae.Cu toate acestea, cotidianul britanic menționează că nu toată lumea ar privi cu entuziasm întoarcerea acestuia în țară, mai ales având în vedere faptul că Regele Mihai a decis în august 2015 să îi retragă titlul principelul Nicolae.Un comunicat de presă publicat la vremea respectivă sugera că principele Nicolae a decis să se retragă din succesiunea la tron pentru că nu ar fi făcut față îndatoririlor regale."Nu am fost de acord (cu declarația), dar ei au publicat-o oricum", a declarat fostul principe, reafirmând că nu acesta este adevăratul motiv.Întrebat de ce consideră că propria familie pare să fie împotriva lui, acesta a declarat: "Nu știu. Chiar nu înțeleg motivul. Am câteva idei, dar nimic concret. Totul s-a întâmplat brusc, m-au înlăturat din familie și asta este foarte trist".