Teroarea hoţilor: „Intru în casă peste tine şi te omor!”

Teroarea hoților: „Intru în casă peste tine și te omor!”

O comunitate restrânsă, cu puțin peste o sută de case, unde majoritari sunt vârstnicii. Aceasta este comuna Dumbrăveni, astfel că unei grupări de patru hoți nu i-a fost greu să-i terorizeze și să-i jefuiască pe localnici. Marți după-amiază, polițiștii Secției 9 Rurală Chirnogeni au descins în comuna cu pricina, având drept țintă prinderea fraților Vasile Ciobanu, de 44 de ani, și Anghel Ciobanu, de 40 de ani, dar și a complicilor lor, Ion Uță, de 19 ani, și Ionuț Nistor, de 24 de ani. Pe numele celor patru au fost formulate mai multe plângeri, din partea unor păgubiți, fiind acuzați de o tâlhărie, o tentativă de tâlhărie (petrecute de la începutul lui 2012) și mai multe furturi, comise în ultimii doi ani. „Avem 17 plângeri la dosar, pe numele celor patru, pe care le-am probat, dar mai avem încă aproximativ 30 de plângeri, în cazul cărora urmează să facem cercetări. Oamenii erau speriați și nu am venit la Poliție, dar marți, când am descins în localitate și au văzut că urmează să-i reținem pe suspecți, au prins curaj și au venit la primărie, unde am organizat audierile, pentru a spune tot ce-i durea”, ne-a declarat George Caraivan, șeful Secției 9 Rurală. Potrivit anchetatorilor, cei patru furau tot ce găseau prin curte, dar după ce se asigurau că proprietarii erau speriați. Își alegeau victimele în special din rândul bătrânilor, intrau toți patru în gospodării, iar doi stăteau de pază la intrarea în locuință, cu bâte în mâini. Dacă gospodarul auzea zgomot și voia să iasă din casă, era amenințat cu bătaia. „Intru în casă peste tine și te omor!”, asta le strigau hoții victimelor, prin ușă. Și îi credeau în stare, mai ales că frații Ciobanu și-au petrecut mulți ani din viață după gratii, pentru diverse furturi și tâlhării. Ba chiar, suspecții ar fi intrat în casă peste o familie și a spart tot, în vreme ce trei copiii, cu vârste până în nouă ani, îi priveau îngroziți. La final, plecau cu grâul din hambare, cu saci de făini, cu găinile din coteț și chiar cu porcul. Cei patru suspecți au fost reținuți, urmând să fie prezentați magistraților Judecătoriei Mangalia cu propunere de arestare preventivă. Primarul comunei Dumbrăveni, Gheorghe Cenușă, a declarat pentru „Cuget Liber” că s-a ajuns în situația ca locuitorii să fie terorizați pentru că, până în prezent, polițiștii nu și-au făcut treaba. „Aveam un polițist în localitate, care nu făcea nimic. Bărbații aceștia au început cu găinării și nu s-ar fi ajuns în această situație, dacă s-ar fi intervenit ferm de la bun început. Acum, după reorganizarea Poliției Rurale, au început să ia măsuri”.