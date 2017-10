TEROARE PRINTRE ŞOFERI / Poliţia ridică sute de maşini de pe străzile Constanţei. Cât te costă să-ţi recuperezi autoturismul

TEROARE PRINTRE ȘOFERI / Poliția ridică sute de mașini de pe străzile Constanței. Cât te costă să-ți recuperezi autoturismul

Luând exemplul colegilor din Capitală, începând din această vară, și polițiștii locali din Constanța au început să dispună ridicarea autoturismelor parcate neregulamentar. La început, fiind în plin sezon estival, măsura a fost pusă în aplicare în stațiunea Mamaia, iar ulterior și în municipiul Constanța.Măsura este considerată extrem de drastică de constănțeni, mai ales din cauza costurilor considerabile pe care le presupune recuperarea autoturismului: taxa de recuperare de 600 de lei, dacă este achitată în primele 24 de ore, majorată, ulterior, cu 25 de lei/zi, și amenda aferentă legislației încălcate.De la implementarea măsurii, respectiv de pe 15 mai, și până în prezent, polițiștii locali au ridicat peste 800 de autoturisme, semn că au avut destui „mușterii” care fie au parcat pe spațiul verde, fie au blocat aleile de acces, fie au lăsat autoturismul în apropierea sau pe trecerea de pietoni etc. „Au fost ridicate, în medie 5-6 autoturisme pe zi, atât din stațiunea Mamaia, cât și din municipiul Constanța”, ne-a precizat Daniel Bratu, directorul Poliției Locale Constanța.Există vreun criteriu după care polițiștii locali decid când montează caracatița și când ridică mașina? Nu, ne-a explicat polițistul local. Legislația prevede ambele măsuri pentru același tip de încălcări ale regulilor de staționare; doar că, până anul acesta, Poliția Locală s-a limitat la a bloca roțile. Până când, „caracatițele” nu au mai speriat pe nimeni…„Am constatat că mulți dintre cei cărora le-au fost blocate roțile autoturismelor încălcau legea și a doua oară, și a treia oară. Nu le mai păsa de cei 50 de lei și de amenda pe care trebuiau să o plătească; blocarea roților nu îi mai speria. Apoi, am întâlnit numeroase situații în care blocarea roților nu rezolva problema. De exemplu, cum rezolvăm problema dacă blocăm roțile unui autoturism parcat pe B-dul Tomis, în intersecție, pe trecerea de pietoni? Sau ale unui autoturism care a fost lăsat parcat în fața unui garaj?”, a declarat directorul Poliției Locale, Daniel Bratu. În consecință, în prezent, cele două măsuri sunt aplicate în paralel.Se impune menționat, însă, faptul că firma de tractări cu care autoritățile locale au încheiat un contract de prestări servicii are o singură mașină de tractări și ajunge la solicitările polițiștilor locali în funcție de timp și disponibilitate. Altfel spus, dacă șoferii sunt mai norocoși, scapă doar cu plata îndepărtării „caracatiței” dacă ajung într-un timp scurt la mașină sau dacă mașina de tractări este ocupată.„Măsura de blocare a roților sau de ridicare nu sunt o metodă de șicanare a șoferilor constănțeni. Prima este pentru a-l identifica, de a-l găsi pe șofer, căci polițistul local nu poate să păzească autoturismul parcat neregulamentar, iar a doua este pentru a soluționa rapid o problemă semnalată”, a subliniat Daniel Bratu.Cum era de așteptat, având în vedere suma frumușică pe care trebuie să o achite cei prinși parcând greșit, au fost câțiva șoferi care nu s-au prezentat încă să-și ridice mașinile. În aceste cazuri, a afirmat polițistul local, mașinile sunt ținute pentru un an, după care trec în proprietatea autorității locale. Dacă, însă, proprietarii se întorc după câteva luni și vor să le recupereze, trebuie să achite și câte 25 lei/zi pentru toată perioada în care au fost în parcarea privată.Constănțenii care au parte de o astfel de „surpriză” neplăcută pot să apeleze la numărul de telefon 0241/484.205 pentru a afla pașii ce trebuie urmați pentru recuperarea mașinii.