Teroare nocturnă! Ghici cine vine la "colindat"

Hoții nu au niciodată vacanță și profită de orice ocazie pentru a acționa și a da lovitura. Perioadele prielnice pentru ei sunt sărbătorile, atunci când oamenii pleacă de acasă câteva zile. Asta nu îi încurcă prea mult pe indivizi, deoarece nu se lasă intimidați de proprietarii care se află în case.Tot mai mulți constănțeni se plâng că hoții le dau târcoale și că patrula de poliție e cam scumpă la vedere.Că acționează în grup sau individual, deja nu mai are importanță. Hoții își testează terenul înainte și se asigură că în urma loviturii nu vor pleca cu mâna goală. Dacă unii dintre ei se ghidează în funcție de mărirea locuinței și de mărcile mașinilor de la poartă, alții dau lovitura la nimereală.Ultimul caz în care hoții au dat dovadă că nu au pic de jenă sau teamă s-a petrecut, zilele trecute, în zona Dacia. O familie din Constanța s-a trezit în miez de noapte cu musafiri nepoftiți care nu s-au sfiit să le treacă pragul casei.„Au intrat în casă, deși noi ne aflam în locuință. Știau că este cineva acasă pentru că abia se stinseseră luminile. Cel mai probabil, sunt siguri că, în momentul în care intră într-o locuință, de frică, oamenii nu intervin. Se pare că acest aspect nu i-a interesat prea mult, deoarece au tăiat lacătul de la poartă și au intrat pe geam. Au intrat în living și au răscolit tot, au furat ce le-a picat în mână. În momentul în care am auzit zgomote și am realizat că sunt hoții, am sunat imediat la poliție”, a declarat o constănțeancă, sub protecția anonimatului.Brigada… în acțiuneConstănțenii se plâng că polițiștii sunt precum salariul: vin greu și pleacă repede, prin anumite cartiere și că hoții și fenomenul infracțional sunt încurajați în acest mod.„Mi se pare normal să fim apărați și să existe patrule de poliție care să verifice zona ca să nu mai existe situații de genul acesta”, a adăugat constănțeanca.Dacă hoții nu intră în locuințe sau oamenii nu depun plângeri, asta nu însemnă că faptele nu există. Numărul mic al polițiștilor pare să îngreuneze munca din stradă și hoții să acționeze nestingheriți.„Sunt foarte multe cartiere uitate de poliție. Patrula este văzută foarte rar, iar casele acolo răsar ca ciupercile după ploaie. Îi înțeleg și pe oamenii legii că nu fac față și că apar hoți noi pe zi ce trece și nu ai cum să îi anihilezi pe toți. Sunt de acord cu ei și când spun că este și de datoria noastră să prevenim, e perfect. Ne punem gratii la geamuri, dăm bani mulți pe alarme și pe fel și fel de sisteme și... tot vin. Noi, ca și contribuabili, plătim toate taxele și toate dările. Nu cerem decât să ni se respecte drepturile și să fim apărați. Dacă hoții sunt violenți și ne atacă, polițiștii se vor confrunta apoi cu alte spețe”, a declarat Dumitru Dragomir.Ne uităm în curtea vecinului numai când nu trebuieO altă problemă a Constanței o reprezintă și faptul că oamenii nu dau dovadă de spirit civic și se feresc să anunțe poliția sau măcar vecinii dacă văd ceva suspect. Nu ezită să discute ce mașină nouă și-a cumpărat vecina sau pe unde s-a mai plimbat, dar când hoții îi dau târcoale, parcă nu văd nimic.În plus, noi suntem primii care ar trebui să ne apărăm bunurile și să ne asigurăm că hoții nu ne trec pragul casei.„Am fost plecat din localitate, iar vecinii mi-au comunicat că niște indivizi suspecți au dat târcoale locuinței. Am decis să îmi iau primele măsuri de siguranță și mi-am montat un sistem de alarmă”, a precizat A. Iliescu, un constănțean care locuiește în zona Gră-niceri.Hoții se specializează și sunt mereu în pas cu noile tehnologii. Rețelele de socializare ar putea fi un bun punct de reper pentru ei, asta pentru că mulți oameni anunță atunci când pleacă de acasă și perioada pentru care lipsesc. Oamenii legii le recomandă să fie mai discreți și să nu anunțe decât persoanele de încredere despre deplasările lor.„Polițiștii constănțeni, în colaborare cu jandarmii și colegii de la Garda de Coastă, acționează permanent pe raza municipiului pentru a preveni faptele și a combate infracțiunile contra patrimo-niului. Este foarte importantă și reacția cetățenilor, care ar trebui să dea dovadă de spirit civic și să sune la 112 de fiecare dată când observă în zonă persoane sau autoturisme suspecte, pentru a-i sprijini pe oamenii legii în misiunea lor”, a declarat scms. Carmen Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al Biroului Analiză și Prevenirea Criminalității.