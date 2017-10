Teroare la farmacie! "Dă-mi banii, nu am cu ce achita creditul"

O tânără care lucrează la o farmacie din cartierul constănțean Km 4-5 a trecut prin clipe de coșmar. Un bărbat a intrat în farmacie, a stropit-o cu benzină și a amenințat-o pe farmacistă că-i dă foc. Șocată, femeia a reușit să apese butonul de panică și, între timp, martorii au sunat la 112. Până ca polițiștii Secției 5 să ajungă la fața locului, individul a fost prins de câțiva tineri, cărora le-a arătat o legitimație de militar. Tinerii nu l-au lăsat să plece și l-au predat în primă instanță agenților de pază, iar bărbatul a ajuns apoi pe mâinile polițiștilor.„A intrat pur și simplu în farmacie, eu nu eram atentă, și dintr-o dată a aruncat cu benzină pe mine. Bineînțeles că am început să țip, am intrat în panică. Băieții de afară au auzit, au alergat după el, l-au imobilizat, a venit între timp și firma de pază... A spus că vrea bani. Că are un credit în franci elvețieni pe care nu mai are cu ce să-l plătească și că vrea bani”, a povestit șocată farmacista.Bărbatul se numește Vlad Ciomaga, are 34 de ani și, într-adevăr, este militar. Este plutonier angajat la UM 01463 - Regimentul 50 Rachete Antiaeriene „Andrei Mureșianu” din Florești, județul Cluj, dar a fost detașat la Brigada 9 Mecanizată din Constanța. El și-a motivat gestul prin faptul că nu mai face față datoriilor din cauza creditului în franci elvețieni pe care-l are și nu reușește să-l achite. Ancheta în acest caz a fost preluată de Parchetul Militar. Vlad Ciomaga a fost în anul 2012 urmărit penal de către procurorii militari, fiind acuzat de delapidare, însă dosarul a fost clasat.Militarul a fost pus sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile, fiind acuzat de tâlhărie. El a fost transportat la Cluj. În perioada următoare, se vor dispune expertize și se vor analiza toate probele aflate la dosar. Până la soluționarea cauzei și adoptarea unei hotărâri definitive, comandantul unității va decide, potrivit statutului cadrelor militare stipulat în legea 80/1995, dacă este cazul de a-l suspenda sau a-l pune la dispoziție pe militar.