Terifiant: „Deșeurile din containerele de la Agigea au acoperit, în strat gros, un teren de fotbal”

„Probabil că oamenii nu au o imagine a magnitudinii reale a fenomenului. Nu există zi să nu se încerce pătrunderea în țară, sub o formă sau alta, mascată, cu deșeuri, pe la punctele de frontieră a României. Pe de altă parte, multe dintre aceste deșeuri au altă etichetă, multe anexe completate, produse second hand, textile second hand, care nu vor ajunge nicăieri să fie vândute. Dacă mergem pe lângă gropile ilegale, lângă Craiova sau chiar și lângă București, vedem că sunt straturi, pe terenuri. Textile – 4 centimetri, PET-uri – 3 centimetri, fier vechi – 2 centimetri. Vorbește despre istoria noastră”, a afirmat șeful Gărzii de Mediu.





Octavian Berceanu a adăugat: „Cele 90 de containere de la Agigea, dacă le desfacem am umple un teren de fotbal, am avea un stras gros pe el, ca să ne facem o idee, un strat cât să sădești un arbore. Atât de mare este presiunea internă și externă, vizavi de sănătate oamenilor, încât noi ar trebui să avem o strategie bine dezvoltată pe combaterea infracționalității de mediu, iar aceasta ar trebui să fie printre primele cinci strategii care să fie aprobată în CSAT, pentru că murim cu zile din cauza poluării”.





Importul ilegal de deșeuri este o problemă stringentă, care trebuie reglementată în scurt timp, din punct de vedere legislativ. Asupra acestui aspect a atras atenția, din nou, comisarul general al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu. Acesta a amintit, într-o apariție recentă în spațiul public, de captura impresionantă de aproape 2.000 de tone de deșeuri amestecate, găsite în 90 de containere sosite în Portul Constanța Sud Agigea, în luna mai.