Ţepele prin SMS au împânzit Constanţa

Atenție la mesaje

Țepele prin SMS au împânzit Constanța

Nu puține au fost situațiile în care oamenii naivi au picat în capcana unor șarlatani. Aceștia din urmă, prin diferite tertipuri, au intrat în posesia unor câștiguri rapide și, culmea, fără a depune eforturi prea mari. De curând, ultima țeapă care circulă pe la Constanța se înfățișează sub forma unor mesaje care vă anunță că sunteți „norocoșii“ câștigători ai unor sume fabuloase de bani și produse electronice. Totul, în urma unor campanii de care nu a auzit nimeni și la care nu ați participat vreodată! Consecințele crizei financiare asupra bugetului fiecăruia și disperarea după câștiguri suplimentare cât mai mari reprezintă doar câteva dintre aspectele de care profită șarlatanii. În aceste zile, un SMS care a fost trimis instant la sute de constănțeni i-a făcut pe mulți să tresalte de fericire! Cine nu ar fi bucuros să audă că a câștigat, într-o zi, cât într-un an, dacă nu și mai bine?! Oana I. a primit ieri, pe telefonul personal, următorul mesaj: „Felicitări! Domo și PRO TV v-au desemnat câștigătorul marelui premiu, în valoare de 10.000 de euro și a unei plasme TV. Cod unic: KXE5P. Pentru informații sunați la nr. de tel. 0785349455" Nedumerită în ceea ce privește acest mesaj, tânăra a sunat la numărul respectiv. Persoana care i-a răspuns i-a spus că este vorba de o campanie PRO TV, care se numește „Gândește cu inima!”, inițiată la data de 15 ianuarie, de DOMO și Pro TV. De asemenea, numărul de telefon al „fericitei” câștigătoare ar fi fost ales din 50 de numere Vodafone, 50 de numere Orange și 100 de numere Cosmote! Mai mult, persoana respectivă a întrebat-o pe Oana I. în ce monedă ar vrea să primească suma respectivă câștigată și, de asemenea, o anunța că, până la ora 16, printr-o firmă de curierat rapid, va primi bunurile promise. Daaaar…, cum niciun premiu nu vine gratis, la finalul discuției, persoana respectivă îi comunică tinerei că trebuie să cumpere cartele Cosmote, în valoare de 60 de euro, pentru a primi premiul respectiv!!! Am contactat reprezentanții societății DOMO din Constanța, care ne-au spus că nu au nicio campanie împreună cu PRO TV și că totul nu este decât o mare înșelă-torie! „Și anul trecut am avut situații de genul acesta!” - ne-a declarat Ana Maria Banciu, de la DOMO. Am telefonat și la numărul menționat în mesajul primit, iar un anume Cristescu Lucian, care s-a prezentat ca fiind de la DOMO - Tulcea, ne-a spus aceeași „poveste” despre campanie, dar s-a cam încurcat atunci când am cerut un număr de telefon al companiei. Am telefonat și la DOMO Tulcea, iar Bogdan Lazăr, unul dintre angajații de acolo, ne-a spus că totul nu este decât o mare țeapă, compania lor neavând vreo promoție de genul celei prezentate. Mai mult, acesta ne-a spus că și anul trecut au avut de-a face cu astfel de cazuri, multe persoane venind la magazine pentru a-și ridica premii care nu li se… acordaseră, dar pentru care plătiseră „taxe de curierat” convertite în cartele telefonice. Mare grijă, așadar, la astfel de mesaje primite pe telefonul mobil sau pe alte mijloace de comunicare. Dacă vă lăsați duși de gândul unui câștig imediat, puteți deveni foarte ușor victimele unor rețele de indivizi care nu urmăresc decât să vă stoarcă de bani!