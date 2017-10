ŢEPE cu poveşti lacrimogene, la CONSTANŢA

ȚEPE cu povești lacrimogene, la CONSTANȚA

Românii sunt inventivi când vine vorba de a face ușor rost de bani. Iar infractorii o dovedesc cel mai bine! Găsesc fel de fel de modalități, încropesc cele mai diverse și emotive povești, totul pentru a-și convinge victimele să scoată bani din buzunar! Vă vom prezenta, în rândurile următoare, modalitățile folosite în mod frecvent de escroci, în județul nostru, conform infor-mațiilor furnizate de polițiștii constănțeni.De curând, metoda folosită în vară de escroci pe Autostrada Soarelui a început să fie pusă în aplicare și în municipiul Constanța. Oamenii au avut ocazia, săptămâna trecută, să fie abordați de un bărbat ce a coborât dintr-un Daewoo Nubira, cu numere de București, care le solicita ajutorul financiar, istorisind o poveste menită să sensibilizeze.„Mă îndreptam spre Valu lui Traian, iar în benzinăria de la ieșire din Constanța, am fost abordat de un individ. Avea un Daewoo Nubira, cu numere de București, și începuse să-mi spună că a pus benzină în loc de motorină și dacă pot să-l ajut cu vreo 150 de lei, să pună motorină, pentru a ajunge până acasă, căci nu e din Constanța. Știam de această practică de astă vară, căci așa procedau țeparii pe marginea Autostrăzii București - Constanța, așa că nu am căzut în plasă. După aceea, am aflat de la un amic că aceeași mașină și același individ au fost în parcare la Maritimo, în cursul săptămânii, iar individul cerea bani sub pretext că a avut copilul bolnav și internat la Spitalul Județean Constanța, și nu mai are cu ce să se în-toarcă acasă”, ne-a povestit Bogdan Iancu, din Constanța, cititor al ziarului nostru.O modalitate veche, dar eficientă - în special dacă victimele sunt persoane în vârstă! - este cea a vânzătorului ambulant, zâmbitor și politicos, ce vă bate la ușă! Pretinde a fi vânzător ambulant, reprezen-tant al unei firme de deratizare sau al vreunei instituții de stat. Procedeul este simplu: vă pune în brațe un aparat electrocasnic și vă spune că puteți să-l obțineți gratuit! Nu trebuie decât să achitați o mică taxă sau să achiziționați un alt produs, mult mai ieftin decât în magazine. Sau infractorul se dă drept angajat al unei firme, de deratizare, de exemplu, și a venit să-i ajute pe bătrâni să scape de moliile din șifonier.Polițiștii atrag atenția: în ambele situații, riscați ca necunoscuții lăsați să intre în apartament să profite de o clipă de neatenție și să vă fure toți banii pe care-i aveți în casă sau alte bunuri. Căci, așa cum au constatat polițiștii, oamenii sunt predictibili. „În general, oamenii au aceleași ascunzători în locuințe, așa că hoții nu trebuie să scotocească prin toată casa, le sunt suficiente șifonierul din dormitor și dulapurile din sufragerie. În consecință, sfatul nostru pentru constănțeni este ca, dacă nu au posibilitatea să-și ia minimele măsuri de siguranță, să aibă grijă unde pun banii în casă”, au atras atenția polițiștii.Cele mai mari pagube le-au făcut, în ultimii ani, înșelăciunile prin telefon. La acest capitol, metoda „Accidentul” este cea mai frecvent folosită. Potrivit oamenilor legii, în județul nostru, aproximativ 70 de constănțeni au căzut deja victime acestei metode, care au pierdut aproximativ 200.000 de lei. Escrocii - în majoritatea cazurilor deținuți aflați în penitenciare, ajutați de persoane aflate în libertate - le conving pe victime, prin telefon, că o rudă de-a lor a avut un accident rutier și că singura modalitate de a-i scăpa de repercusiunile legii este să plătească o sumă mare de bani. Deși oamenii legii au atras atenția în repetate rânduri că nicio sumă de bani nu îi scapă pe suspecți de cercetarea penală, dacă este cazul, escrocii continuă să facă victime în rândul constănțenilor, prin această metodă.