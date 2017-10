„Ţepari“ luaţi ca din oală de mascaţi. Ce metodă au găsit pentru a face bani

„Țepari“ luați ca din oală de mascați. Ce metodă au găsit pentru a face bani

A fost „deranj” mare, joi, la domiciliile câtorva indivizi din Constanța. Mascații au bătut la ușa a patru bărbați despre care se știa că au găsit o metodă numai bună pentru a face bani, bazându-se pe încrederea altora. Din păcate pentru ei, polițiștii Serviciului Investigarea Fraudelor au intrat imediat pe fir.„Strategia” acestora nu era neapărat complicată, însă bine pusă la punct. Andrei Alexandru C., de 23 de ani, Florin R., de 36 de ani, Eugen T., de 41 de ani, și Doșan C., de 44 de ani, se dădeau drept reprezentanți ai unei societăți comerciale și astfel au reușit să cumpere mai multe obiecte de mobilier, pe care în momentul preluării le-au achitat prin emiterea unui bilet la ordin falsificat. Cum însă nu de mobilă aveau ei nevoie, ci de bani, ulterior le-au și vândut. Totul s-a petrecut în perioada martie - aprilie 2014.O parte din bunuri, recuperateÎn urma celor cinci percheziții domiciliare efectuate, joi, pe raza județului Constanța, de polițiștii Serviciului Investigarea Fraudelor, bineînțeles cu sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului Acțiuni Speciale, s-a recuperat totuși o parte din bunurile pentru care s-a achitat cu bilet la ordin falsificat și bunuri ce au fost predate, apoi, magazinului constănțean. Valoarea acestora este de aproape 15.000 lei.Reținut, cu propunere de arestare preventivăPentru unul dintre ei, Andrei Alexandru Cârlova, s-a luat inițial măsura reținerii pentru o perioadă de 24 ore. Iar vineri, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și sesizarea Judecătoriei Constanța cu propunerea de luare a măsurii arestării preventive a acestuia. El este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals.Concret, în luna martie, acesta, împreună cu Nicolae Stanciu și Liliana Lipan (arestați preventiv în aceeași cauză începând cu data de 30 aprilie 2014), i-a indus în eroare pe reprezentanții unei societăți comerciale cu ocazia achiziționării unor piese de mobilier în valoare de 11.181 lei. Aceștia spuneau că au calitatea de reprezentanți ai SC V.N. SRL. Mai mult, Andrei Alexandru Cârlova a prezentat și o copie a certificatului de înmatriculare aparținând SC V.N. SRL, a semnat în calitate de reprezentant al societății pe factura emisă pentru bunurile achiziționate și pe procesul-verbal de predare-primire a mărfii, atribuindu-și date de identitate false și a utilizat un ordin de plată falsificat.Ceilalți trei care au fost „vizitați” de mascați sunt, cel puțin deocamdată, cercetați în stare de libertate.Nu sunt singuriiCoincidență sau nu, la astfel de „activități” ilegale au recurs, recent, și alți indivizi. Acum rămâne de văzut dacă există vreo legătură între aceștia.Mai exact, la jumătatea lunii aprilie, alte trei persoane erau reținute, în urma unui flagrant și a unor descinderi organizate de polițiștii de la Serviciul de Investigarea Fraudelor, împreună cu mascații de la Serviciul de Acțiuni Speciale. Bărbații sunt suspectați că au înșelat mai multe firme din Constanța și București. Aceștia se dădeau drept reprezentanți ai unei firme din Constanța și au achiziționat bunuri în valoare de aproape 500.000 de lei, pentru care au emis, la momentul preluării mărfii, file CEC ori bilete la ordin în fals. Marfa, constând în uleiuri de motor, cauciucuri, motorină etc., era ulterior valorificată în interes personal.