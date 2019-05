Teodor Meleşcanu i-a cerut preşedintelui Iohannis să îl recheme în ţară pe ambasadorul George Maior din SUA

Anunțul a fost făcut miercuri de Teodor Meleșcanu.



"Am trimis la Președinție propunerea de rechemare a domului ambasador George Maior, o propunere care s-a bazat pe analiza asupra impactului relațiilor cu SUA - partenerul strategic al României - așa cum rezultă din raportul privind folosirea Serviciului Român de Informații de către domnul George Maior în scopuri personale - document oficial al Parlamentului care a fost adoptat în data de 18 aprilie 2019, la care se adaugă sigur și decizia CCR din 16 ianuarie a acestui an referitoare la protocoalele încheiate de SRI cu autoritățile judiciare prin care s-au adus atingeri grave privind drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor români sau intereselor țării. (...) Noi am făcut o analiză foarte tehnică bazată pe toate documentele care există la nivelul Parlamentului", a precizat Teodor Meleșcanu, la B1 TV.



Întrebat cu cine va fi înlocuit George Maior, Meleșcanu a arătat că așteaptă decizia șefului statului.



"Deocamdată am trimis propunerea la președinte, o să vedem care este decizia dânsului. Nu e nicio problemă să găsim un înlocuitor, dar trebuie să vedem mai întâi care este poziția Președinției", a spus ministrul de Externe.



Ministrul de Externe declara, joia trecută, că în două săptămâni va fi finalizată analiza MAE în cazul lui George Maior. El a spus că analiza ar putea include și concluzii precum propunerea de rechemare a acestuia din funcția de ambasador al României la Washington.



Tot săptămâna trecută, vineri, Ministerul de Externe a reacționat la scrisoarea deschisă semnată de George Maior, fost șef al SRI și ambasador în SUA, în care acesta critică raportul Comisiei SRI, legat de modul în care Serviciul a folosit ANI, susținând că diplomații ar trebui să se abțină de la astfel de atitudini.



George Maior, fostul director SRI și actual ambasador al României în SUA, a respins într-o scrisoare deschisă raportul Comisiei SRI din Parlament, care acuză serviciul de informații și pe fostul director de poliție politică și amestec în viața politică. George Maior cere desecretizarea completă a audierilor de la comisie, care totalizează 700 de pagini, scrie romaniatv.net