Tentativă de suicid la Cernavodă

Un bărbat din Cernavodă a amenințat că se sinucide. După ce a băut bine, acesta s-a urcat pe centrala Primăriei Cernavodă, aflată pe strada Ovidiu la numărul 11, cu speranța că își va face dreptate.Ion Bracon spunea că nu are loc de muncă, însă își dorește să lucreze și nu știe de ce nu este angajat pe nicăieri. De asemenea, bărbatul se plângea că nu are bani și nu are ce să le pună pe masă copiilor, așa că s-a urcat pe centrala Primăriei cu speranța că va fi auzit. Acesta a cerut în repetate rânduri să vorbească ori cu primarul, ori cu viceprimarul.După îndelungi rugăminți și vorbe de bine, un prieten al bărbatului, taximetrist de meserie, l-a convins să coboare de pe clădire.