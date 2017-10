TENTATIVĂ DE SUICID, în apropiere de KAUFLAND. Motivul este HALUCINANT! / Galerie foto

Cătălin Daniel, de 21 de ani are probleme cu consumul de etnobotanice și a fost internat la Palazu Mare, de unde a fost eliberat chiar azi dimineață. Tânărul, însă, spune că a fost dat afară din senin, iar el voia să mai rămână „pentru a se duce toate substanțele din corp și pentru a se vindeca de consumul de droguri”. Pentru că s-a trezit pe drumuri, tânărul nu a știut ce să facă și, pentru că nu are pe nimeni, s-a decis să-și pună capăt zilelor. Cătălin spune că tatăl său e mort, iar mama se află pe undeva prin Moldova și nu are cum să ajungă acolo. Tânărul povestește că a avut o viață plină de necazuri și probleme și a luat-o pe căi greșite până a fost internat la Palazu Mare. De acolo, viața a început să i se schimbe, iar acesta spune că ar fi vrut să scape de consumul de droguri, așa că îi plăcea la Palazu, unde urma un tratament. Pentru că a fost „dat afară”, așa cum s-a exprimat tânărul, a decis să se sinucidă. A găsit o clădire în apropiere de Kaufland și și-a pus ștreangul de gât. Totuși, a fost observat rapid, iar polițiștii au ajuns imediat la fața locului și l-au salvat. Acum, tânărul se va întoarce la Palazu Mare, așa cum i-a fost dorința.O persoană a încercat să se sinucidă. Aceasta a vrut să se arunce de pe o clădire din apropiere de Kaufland. Nu se cunoaște motivul pentru care persoana a vrut să sară, însă polițiștii au ajuns imediat la fața locului și l-au convins să nu facă vreun gest necugetat.