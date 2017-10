Tentativă de asasinat în centrul Constanţei! (galerie foto)

Tentativă de asasinat în centrul Constanței! (galerie foto)

Un cunoscut personaj al lumii interlope din Constanța a fost împușcat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în zona Trocadero, din Constanța. Este vorba de Giolacai Arsen, de 31 de ani, din clanul „Pitbull“, e implicat în mai multe scandaluri care au avut loc, de-a lungul timpului, la Constanța. Persoanele, încă necunoscute, care l-au împușcat pe interlop în spate și în brațul stâng au reușit să fugă, ele fiind căutate de anchetatori. Reglare de conturi în stil mafiot la Constanța. Un cunoscut și violent personaj al grupării interlope „Pitbull” a fost împușcat, cu două focuri de armă, în zona Trocadero, din Constanța. Giolacai Arsen are 31 de ani și, de-a lungul vremii, a fost implicat în mai multe scandaluri sângeroase din orașul Constanța. Nu a ajuns însă să fie condamnat definitiv pentru vreuna dintre fapte. „Executat“ cu două focuri de armă Anchetatorii spun că totul s-a întâmplat, sâmbătă noaptea, în jurul orei 1. Giolacai Arsen, care fusese într-o vizită, parcase mașina în apropiere de super-marketul Mega Image, din zona Trocadero. Se presupune că acesta a fost urmărit, pentru că, atunci când a revenit la autoturismul personal, marca Opel, atacatorii au venit țintă la mașina sa și l-au „executat”. Numai că focurile de armă, trase dintr-un pistol, nu i-au atins puncte vitale, astfel că Giolacai Arsen a ajuns conștient la spital, adus de un autoturism care trecea prin zonă. Surse din Poliție ne-au declarat că este posibil să se fi tras cu două arme asupra individului, pentru că în corpul interlopului s-ar fi găsit două gloanțe de calibru diferit, ceea ce înseamnă că acesta ar fi fost atacat, de fapt, de două persoane, care au tras cu arme diferite asupra sa. Totodată, Giolacai le-a povestit anchetatorilor că doar o persoană l-a împușcat, care avea o glugă trasă pe față sau purta o mască. Prea multe indicii despre atacator acesta se pare că nu a dat și nici nu a știut să spună cine ar fi putut să-i dorească moartea. Polițiștii și procurorii s-au abținut să dea prea multe informații cu privire la acest caz, pentru că ieri a fost demarată o amplă anchetă în vederea prinderii persoanelor implicate în această tentativă de asasinat. Transportat cu elicopterul la București Medicii care l-au preluat pe Giolacai la Urgența Spitalului Clinic Județean Constanța au constatat că bărbatul avea două plăgi împușcate, una în spate, iar alta în brațul stâng. Victima era conștientă, cu o stare generală satisfăcătoare, ne-au declarat cadrele medicale. Cu toate acestea, deși începuseră să se facă pregătirile de rigoare pentru ca el să fie operat la Constanța, atât victima, cât și rudele acesteia au insistat să fie transportat la Spitalul Floreasca, din București. „Din punct de vedere terapeutic și medical, Spitalul Județean nu avea posibilitatea de a asigura rezolvarea optimă a acestui caz”, a declarat managerul unității, dr. Dan Căpățână. Prin urmare, au fost făcute demersurile necesare pentru a fi transportat în Capitală. Ieri dimineață, în jurul orei 10, un elicopter aparținând Unității Speciale de Aviație al Ministerului Administrației și Internelor a încercat, în două rânduri, să aterizeze pe pista din curtea Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră Constanța. Din cauza vântului foarte puternic, ambele încercări au eșuat. Locul propice pentru preluarea bolnavului a fost găsit însă rapid, pe un teren din apropierea Metro 1. Mașina Ambulanței s-a deplasat la locul respectiv, iar Giolacai a fost transferat, în siguranță, în elicopterul MAI. Mai multe bătăi în stradă, nicio condamnare De-a lungul timpului, Giolacai Arsen a fost implicat în mai multe răfuieli de stradă petrecute la Constanța. Nu a ajuns însă să fie condamnat penal pentru niciuna. În septembrie 2007, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța finalizaseră cercetările legate de scandalurile care au avut loc la restaurantul Beta, pe strada Olteniei, de la terasa de la Club XXI - Melody și de la After Hours. Arsen Giolacai și Nicolae Panița au fost trimiși atunci în judecată pentru lovire sau alte violențe, respectiv vătămare corporală. Procurorii spuneau la vremea respectivă că, la data de 3 iunie 2004, la ora 15, pe terasa barului Beta din Constanța, Giolacai și Gheorghe Moraru l-au bătut pe Cătălin Mirea. Incidentul s-a petrecut în buricul târgului, în plină zi, când zeci de inși aparținând celor două bande, înarmați cu bâte, topoare, săbii și lanțuri se ciocnesc pe terasa Beta, de pe artera comercială Ștefan cel Mare, în văzul constănțenilor și al turiștilor înlemniți de spaimă. Scandalul a pornit de la faptul că Giolacai l-a abordat pe Mirea ca să-l determine să renunțe la un proces penal. Mirea a avut nevoie de 23 de zile de îngrijiri medicale pentru rănile suferite. Inițial, Mirea a susținut că a fost bătut și de Moraru, dar apoi și-a schimbat declarația. În aceeași zi, pe la ora 17, Giolacai, Moraru și mai multe persoane au mers pe strada Olteniei, unde s-au întâlnit cu Cristian Gherghișan, pe care l-au atacat și i-au produs mai multe răni la o mână și un picior. Din cercetări a reieșit că, după altercația de la Beta, Mirea a fost sunat de Giolacai, care i-ar fi propus să se împace. După ce s-au alergat pe stradă și s-au amenințat cu arme albe, grupul lui Mirea s-a retras, moment în care Gherghișan a fost înjunghiat de Geolacai și de Panița. Șirul agresiunilor a continuat în cluburile XXI - Melody, After Hours și din nou la Beta, acestea făcând, de altfel, și obiectul cercetărilor din acest dosar. Cazul a fost trimis la Judecătoria Constanța, care, la data de 30 octombrie 2007, a dispus încetarea procesului penal, pentru că partea vătămată, Cristian Gherghișan, și-a retras plângerea. Atac la un jurnalist Mai mult decât atât, în urmă cu aproximativ un an, Giolacai a amenințat o ziaristă din Constanța. A fost condamnat, în acest an, de instanța de fond, respectiv Judecătoria Constanța, la pedeapsa de un an de închisoare cu suspendare pentru șantaj, dar a atacat însă sentința cu apel, care se va judeca, la Tribunalul Constanța, la data de 18 ianuarie 2011. Mașina în care Giolacai a fost împușcat, analizată cu atenție Autoturismul în care Giolacai Arsen a fost împușcat a fost preluat de polițiștii criminaliști și dus la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța. Fiecare părticică a fost analizată cu atenție, pentru a putea fi descoperite indicii care să îi ducă pe anchetatori pe urmele celor care au pus la cale asasinatul.