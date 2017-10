Tensiuni salariale pe nava „Monte Rosso“

Tancul petrolier „Monte Rosso“, sub pavilion maltez, a acostat pe data de 20 octombrie în dana nr. 79 a portului Constanța și a descărcat 81.022 tone de țiței adus din Rusia. Echipajul său este format din 27 marinari de diferite naționalități, printre care ruși, ucraineni, greci și 8 români. Navigatorii sunt nemulțumiți că s-a încercat debarcarea lor, fără să li se plătească drepturile salariale cuvenite plus cheltuielile de repatriere. Angajatorul le datora o sumă de aproape 50.000 de dolari. Potrivit declarației lui Adrian Mihălcioiu, inspectorul Federației Internaționale a Transportatorilor, pentru România, „Monte Rosso“, care aparține unei companii rusești, este în curs de vânzare. Cumpărătorul, o firmă germană anunțase că a adus un alt echipaj, care se află, deja, la Constanța. Cei 27 marinari aflați la bord nu au nimic împotriva schimbului. Singura lor cerință era să li se achite drepturile contractuale cuvenite. Ieri, după-amiază se purtau discuții la bordul tancului petrolier între echipaj și reprezentanții armatorului, în vederea rezolvării litigiului. Navigatorii erau deciși să nu coboare de pe navă fără banii cuveniți și biletele de drum spre casă, a declarat inspectorul ITF.Tancul petrolier „Monte Rosso“, sub pavilion maltez, a acostat pe data de 20 octombrie în dana nr. 79 a portului Constanța și a descărcat 81.022 tone de țiței adus din Rusia. Echipajul său este format din 27 marinari de diferite naționalități, printre care ruși, ucraineni, greci și 8 români. Navigatorii sunt nemulțumiți că s-a încercat debarcarea lor, fără să li se plătească drepturile salariale cuvenite plus cheltuielile de repatriere. Angajatorul le datora o sumă de aproape 50.000 de dolari. Potrivit declarației lui Adrian Mihălcioiu, inspectorul Federației Internaționale a Transportatorilor, pentru România, „Monte Rosso“, care aparține unei companii rusești, este în curs de vânzare. Cumpărătorul, o firmă germană anunțase că a adus un alt echipaj, care se află, deja, la Constanța. Cei 27 marinari aflați la bord nu au nimic împotriva schimbului. Singura lor cerință era să li se achite drepturile contractuale cuvenite. Ieri, după-amiază se purtau discuții la bordul tancului petrolier între echipaj și reprezentanții armatorului, în vederea rezolvării litigiului. Navigatorii erau deciși să nu coboare de pe navă fără banii cuveniți și biletele de drum spre casă, a declarat inspectorul ITF.