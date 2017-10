Tehnici care fac diferenţa între viaţă şi moarte, învăţate la ZIP Escort

Tehnici care fac diferența între viață și moarte, învățate la ZIP Escort

Angajații firmei de pază ZIP Escort continuă să învețe proceduri de prim-ajutor, pregătite special pentru acțiunile în caz de vreme nefavorabilă sau calamitate.Ieri, la poligonul ZIP Escort, a fost încheiat un parteneriat între firma de pază și Asociația Medicilor și Studenților Voluntari (ASMV). Inițiatorul și promotorul ASMV, doctorul Dan Pletea, specialist în medicina de urgență în cadrul Spitalului Județean Constanța, îi va învăța pe agenți ce trebuie să facă pentru a putea acționa eficient în cele mai solicitante situații.„Cursurile sunt destul de complexe, vor avea cam 10 ore de pregătire, în primă fază. Vom lucra pe grupe de câte 10 persoane, în care fiecare să poată executa manevre. Se lucrează cu fiecare în parte, iar când se va avansa, se va învăța cum se lucrează cu defibrilatorul. Vor urma o serie de simulări, cu diverse scenarii, urmate de analize”, a precizat dr. Dan Pletea.Cum iarna stă să bată la ușă și, potrivit meteorologilor, nu se anunță deloc una ușoară, orice mână de ajutor întinsă autorităților contează foarte mult. Este cu atât mai de apreciat că această mână de ajutor vine din sectorul privat, iar actul de voluntariat a devenit deja o obișnuință și o normalitate la nivelul societății ZIP Escort.„Noi avem acea celulă de criză, de ani de zile, care funcționează la nivel de angajați ai ZIP Escort, care participă în mod voluntar la diverse acțiuni de intervenție, dar am investit și în logistică. Am achiziționat vehiculele militare speciale care să ne ajute și care, anul trecut, au ajutat autoritățile locale să aducă bolnavii ce au nevoie de dializă din afara Constanței, pe vremea aceea oribilă, până unde ambulanțele îi puteau prelua către spital. Nu s-ar fi întâmplat acest lucru dacă nu am fi avut transportorul șenilat și vehiculul militar 4x4 care permite transportul până la 8 persoane în cele mai rele condiții meteo”, a declarat Elena Adina Lepădatu, directorul de marketing al ZIP Escort.Deși cursurile de prim-ajutor pot părea ca fiind ceva banal sau neinteresant la o primă vedere, în realitate, aceste tehnici pot face diferența între viață și moarte. Angajații ZIP Escort au simțit asta pe pielea lor, după ce au trecut printr-o experiență care le-a solicitat să pună în practică ceea ce au învățat.„Am făcut, în urmă cu doi ani, primul curs de prim-ajutor cu doctorul Dan Pletea. O colegă de-a mea care a absolvit acest curs, în urmă cu doi ani, a ajutat pe cineva care avea nevoie de prim-ajutor”, a adăugat Elena Lepădatu, care a fost completată la scurt timp de declarația doctorului Pletea: „Persoana a fost în stop cardio-respirator până la preluarea de către SMURD. Ea a resuscitat pacientul, în vârstă de 70 de ani, cunoscut cu probleme cardiace. Șansa lui a fost că a fost resuscitat atunci, până la sosirea cadrelor medicale. A ajuns la spital, în stare stabilă și, din câte știu eu, trăiește”.