Ţeapă record cu terenuri de 40 de milioane de euro!

Țeapă record cu terenuri de 40 de milioane de euro!

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată a lui Răzvan Ștefanco, Silviea Gheorghe, Maria Done și Doina Gheorghe.Răzvan Ștefanco se află în stare de arest preventiv, în sarcina sa reținându-se tentativa la infracțiunea de înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, trei infracțiuni de fals în declarații (trei fapte), fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals, în formă continuată (trei acte materiale), participație improprie la infracțiunea de fals intelectual, în formă continuată, participație improprie la fals intelectual în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată, uz de fals.Silviea Gheorghe este acuzată de tentativă la infracțiunea de înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave și mărturie mincinoasă.De asemenea, Maria Done și Doina Gheorghe, ambele în calitate de notar public, sunt acuzate de fals intelectual în formă continuată.Astfel, procurorii au reținut că, în cursul anului 2008, Răzvan Ștefanco a formulat la Arhivele Naționale - Serviciul Județean Constanța trei cereri prin care a solicitat emiterea unor extrase, declarând de fiecare dată, în mod mincinos, că este strănepotul a două persoane, decedate, care au fost proprietarii unor suprafețe de teren (intravilan și extravilan) de aproximativ 1.300 de hectare, situate în localitățile Agigea, Eforie și Mangalia.Având în vedere că aceste extrase au fost eliberate pe numele tatălui său și pentru a putea face personal demersuri pentru a obține acele terenuri, pe 10 august 2009, Ștefanco Răzvan a falsificat o procură specială, aparent autentificată la un notariat public, în baza căreia a obținut dreptul de a-l reprezenta pe tatăl său. În continuare, pentru a obține înscrisuri din care să rezulte, în mod eronat, că există o legătură de rudenie cu proprietarii terenurilor și că, implicit, îi poate moșteni, pe baza unor înscrisuri false (certificate de deces și procură specială), Răzvan Ștefanco a obținut două certificate de moștenitor emise în fals, în numele tatălui său, de notarul public Maria Done, care a fost în eroare cu privire la informațiile declarate de inculpat. În cadrul acestei proceduri succesorale, Silviea Gheorghe a dat declarații mincinoase în fața notarului public, pentru a-l susține pe Răzvan Ștefanco. Având la dispoziție aceste înscrisuri falsificate, respectiv certificatele de moștenitor și procura, la data de 20 aprilie 2011, Răzvan Ștefanco a depus pe rolul Tribunalului Constanța trei acțiuni civile, în contradictoriu cu autoritățile locale din Agigea, Eforie și Mangalia, prin care a revendicat dreptul de proprietate a acestor terenuri susținând, în mod mincinos, că este moștenitorul celor două persoane care au fost proprietarii respectivelor terenuri.Cei doi notari au falsificat mai multe înscrisuriPe 26 august 2011, Răzvan Ștefanco i-a cedat Silviei Gheorghe jumătate din pretinsele sale drepturi succesorale și, pe cale de consecință, femeia a solicitat introducerea sa ca reclamant în procesele de revendicare. Unul dintre cele trei procese de revendicare a fost soluționat definitiv și irevocabil prin respingerea cererii lui Răzvan Ștefanco, celelalte două fiind în continuare pe rolul instanțelor.În cursul anilor 2009 și 2011, Maria Done și Doina Gheorghe, ambele în calitate de notar public, au întocmit în fals și au autentificat mai multe înscrisuri (procuri speciale, acte de cesiune) în care au consemnat, în mod eronat, că tatăl lui Răzvan Ștefanco l-ar fi împuternicit pe acesta să îl reprezinte în toate demersurile pentru revendicarea terenurilor. De altfel, aceste înscrisuri au fost folosite de Răzvan Ștefanco în împrejurările descrise mai sus.Voia terenuri de 43 de milioane de euroAstfel, procurorii au dispus scoaterea de sub urmărirea penală a lui Romică Ștefanco, tatăl lui Răzvan Ștefanco, întrucât, din actele de urmărire penală efectuate s-a stabilit că acesta nu a avut nicio contribuție în încercarea fiului său de a obține, în mod fraudulos, terenurile respective.Terenurile revendicate de Răzvan Ștefanco și Silviea Gheorghe au fost evaluate la prețuri cuprinse între 2.876.654 de euro (minim) și 43.896.200 de euro (maxim), în funcție de mai multe criterii tehnice.Cei doi inculpați au fost arestați preventiv pentru 29 de zile, dosarul fiind înaintat spre judecare la Curtea de Apel Constanța.