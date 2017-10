ŢEAPĂ de ŢEAPĂ / Cum poţi da SUTE DE LEI pe o bucată de SĂPUN… SAMSUNG

ȚEAPĂ de ȚEAPĂ / Cum poți da SUTE DE LEI pe o bucată de SĂPUN… SAMSUNG

Telefoane performante, la prețuri de nimic, pot fi găsite de vânzare la orice colț de stradă. Sau cel puțin asta cred cei care se încred în indivizii dubioși ce le prezintă oferte, extrem de atrăgătoare, și fără să șovăie, scot banii din buzunar. De fapt, ajung să îngroașe numărul celor înșelați.Păcălelile cu telefoane mobile sunt vechi. Și cu toate acestea, bișnițarii încă nu duc lipsă de clienți. Motivul: fiecare își spune că lui nu i se poate întâmpla. Greșit, atrag atenția polițiștii! O singură clipă de neatenție este suficientă pentru ca mobilul performant, pe care l-ați admirat cu aviditate, să fie înlocuit cu o bucată de săpun, cu o carcasă goală de telefon sau cu o bucată de gresie cu colțurile rotunjite. Și, după cum spuneam, pățiți sunt destui.„Mi-am uitat cartela în telefon!“Zona Gării Constanța și a Autogării Sud este una dintre cele mai frecventate de acești escroci, având în vedere și afluxul mare de călători. Iar, acum, având în vedere începerea sezonului estival, activitatea lor este mai intensă.„Stăteam la masă, la cafeneaua din zona Gării, când am fost abor-dat de un individ de etnie romă. Mi-a spus că are la vânzare un tele-fon bun, un Samsung S4. Mi-a spus că l-a câștigat la poker și că are nevoie de bani, așa că îl vinde. L-am ținut în mână, m-am asigurat că este ceea ce trebuie și când am auzit că mi-l dă cu 700 de lei, mi-am spus că este o afacere. Am mers la banca din zonă, am scos banii de pe card și i-am dat. Menționez că în toată perioada asta am ținut telefonul în mână! Chiar când să plece, individul s-a întors spre mine și mi l-a cerut puțin, să scoată cartela din el. I l-am dat, mi-am spus că este în fața mea și nu are cum să facă nicio șmecherie. Nu știu cum s-a întâmplat, cert este că după ce a plecat el, am vrut să mă uit la el și am văzut că rămăsese doar carcasa de S4", ne-a povestit Mihai A., un constănțean pățit.Mai multe înșelăciuni în timpul veriiCa el sunt mulți alții, iar „negociatori” asemănători pot fi întâlniți și în piața Griviței, zona CET sau piața Tomis 3. Mai bine zis, în orice zonă aglomerată a orașului, dar și pe plajă, mai ales acum, în timpul verii.Pentru a nu îngroșa rândurile celor păcăliți și a rămâne cu banii dați, polițiștii vă sfătuiesc să nu încheiați „afaceri” cu cei care vă abordează pe stradă, indiferent că vă oferă spre vânzare telefoane mobile, parfumuri sau radio-cd-uri de mașini. Veți ieși în pagubă: fie veți fi păcăliți, fie produsul este furat.Pe de altă parte, cei pățiți au un alt sfat: „Odată ce aveți telefonul în mână și vreți să încheiați afacerea, nu-l mai dați înapoi sub niciun pretext. Și-a uitat cartela telefonică în telefon? Nu-i nimic, o schimbați voi! Vrea să-l mai verifice o dată? Lasă, îl verifici tu!”, a concluzionat constănțeanul supărat.De altfel, periodic polițiștii de la secțiile care au în aria de competență piețele și zonele aglomerate realizează controale în rândul bișnițarilor, în încercarea de a stăvili acest fenomen.