Te-a lovit o maşină înmatriculată în altă ţară? Acum începe chinul

Te-a lovit o mașină înmatriculată în altă țară? Acum începe chinul

Pe șoselele Constanței circulă tot mai multe autoturisme înmatriculate în altă țară, în special în Bulgaria. Polițiștii rutieri spun că au o evidență a acestor mașini și că, în traficul rutier, se regăsesc zilnic câteva mii de autovehicule cu numere străine. De aceea, în ultima vreme, tot mai mulți constănțeni ajung să fie implicați, nu din vina lor, în accidente rutiere, fie ele banale tamponări sau chiar mai rău, cu mașini din alte țări. Marea problemă care se pune este cea a despăgubirii sau reparării autoturis-mului pe polița RCA a șoferului străin. Cum se face, cât durează, unde trebuie să te adresezi? Abia acum începe calvarul.Potrivit reprezentanților Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), dacă te afli în România, dar vehiculul care a provocat accidental este înmatriculat într-un stat membru SEE (Spațiul Economic European - adică statele membre ale Uniunii Europene și Islanda, Liechtenstein și Norvegia), și să luăm exemplul Italiei, trebuie să vă adresați Biroului Carte Verde din România (BAAR). Acesta va identifica corespondentul de pe teritoriul României al societății de asigurare străine (a vinovatului). Apoi, trebuie să vă adresați acestui corespondent pentru a aviza dauna. Dacă societatea de asigurare nu are corespondent numit pe teritoriul României, gestionarea cazului de daună se va face prin BAAR, explică reprezentanții ASF. Aceeași este procedura și în cazul în care autoturismul care a provocat o daună este înmatriculat într-un stat din afara SEE, dar semnatar al convenției Carte Verde, așa cum este Turcia, de exemplu.Lucrurile se mai schimbă în momentul în care vorbim despre o mașină înmatriculată într-un stat din afara SEE și care nu este nici semnatar al convenției Carte Verde, așa cum este, de pildă, SUA. În acest caz, trebuie să vă adresați societății de asigurare care a eliberat asigurarea de frontieră a vinovatului, care va deschide dosar de daună. Dacă nu cunoașteți societatea de asigurare care a eliberat asigurarea de frontieră a vinovatului, vă puteți adresa BAAR, care va încerca să identifice care este această societate.Dansul începe la ușa service-uluiLucrurile par destul de simple, însă nu sunt neapărat așa. Tocmai de aceea, majoritatea service-urilor de marcă evită să preia mașini implicate în accidente cu alte autoturisme înmatriculate în străinătate. „Mașinile mai vechi ajung în alte service-uri, nu la noi. Dacă un client de-al nostru cu o mașină nouă, de doi, trei ani, vine la noi în service pe sistemul acesta, de obicei își face mașina pe asigurarea Casco. Pe RCA este foarte, foarte complicat. Poate să treacă și cinci, șase luni până când ne recuperăm banii. Cei care fac RCA-uri se mișcă în general foarte greu și ne complică foarte mult viața, în sensul că nu decontează, sau dacă decontează ne condiționează să facem reducere la factură. Dar în general noi nu prea lucrăm cu ei pentru că știm care este situația. Nu prea trimit nici societățile de asigurare la service-uri de marcă pentru că au tot interesul să fie cât mai ieftin. Nu-i interesează calitatea lucrării, îi interesează doar să fie cât mai ieftin și atunci îi trimit pe oameni la tot felul de service-uri care au un tarif de manoperă stabilit de ei. Evităm situațiile de genul acesta. Decât să fac o reparație și să-mi iau banii peste cinci luni, mai bine nu o fac”, a precizat Ionuț Carataș, reprezentant al unui important dealer auto din Constanța.Așadar, service-urile mai mici rămân singura soluție a șoferilor fără Casco. Chiar dacă așteaptă câteva luni bune să le vină banii de la asigurator, reprezintă totuși un venit de care nu se pot lipsi.Trei săptămâni și reparații de mântuialăOvidiu este unul dintre ghinioniștii care s-a trezit în urmă cu ceva timp cu mașina avariată din cauza unui constănțean care era la volanul unei mașini înmatriculate, bineînțeles, în Bulgaria. Spune că lucrurile au mers destul de ușor în cazul său, însă, nu a fost nici pe departe mulțumit de reparații: „Pe asigurarea șoferului vinovat era trecut și un număr de România, de București, la care poți suna, în caz de accident. Am sunat, am trimis copii după acte, am făcut fotografii la mașini și m-au trimis, după ce au întocmit un dosar, la un service din Constanța, undeva în zona IPMC. A durat trei săptămâni, dar mașina nu a fost făcută cum trebuia, așa că am dus și bani de acasă”, povestește șoferul.