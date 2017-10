Te-a călcat maşina? Iată cum poţi „mulge“ firmele de asigurări

1

MAI DOCUMENTATI-VA...

1.Noul C.civ. a intrat in vigoare de la 1 octombrie ....2011. Prin urmare este in vigoare deja... nicidecum nu va intra in vigoare in luna septembrie 2012! 2.Cat priveste faptul ca "penalul tine in loc civilul"... mai studiati ...Decizia nr. 2592/15.09.2004, pronunțată de către Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția Comercială): "obligația de plată a asigurătorului izvorăște din contractul de asigurare și singura condiție pentru nașterea acestei obligații....este producerea evenimentului asigurat. De la această dată se naște și dreptul la acțiune, potrivit art. 3 din Decretul nr. 167/1958. Prescripția dreptului la acțiune împotriva asigurătorului nu este suspendată pe perioada soluționării procesului penal în care a figurat ca inculpat conducătorul auto vinovat de producerea accidentului rutier." Prin urmare, intrebati specialisti sau documentati-va de-adevaratelea ... nu de pe "goagle"...