Taxiuri periculoase pe străzile Constanţei!

Taxiuri periculoase pe străzile Constanței!

Aveți grijă în ce taxi vă urcați! Controalele realizate de polițiști și de inspectorii de la Registrul Auto Român au scos la iveală numeroase nereguli tehnice. Mulți taximetriști au avut însă grijă să fugă din calea oamenilor legii, când i-au văzut venind, astfel că, mai mult ca sigur, mai sunt destule taximetre cu probleme pe străzi.Inspectorii Registrului Auto Român desfășoară, începând din această săptămână, o campanie pentru verificarea stării tehnice a autoturismelor care asigură transportul persoanelor în regim de taxi. Vineri, inspectorii au ieșit pe străzile municipiului Constanța, însoțiți de polițiștii de la Serviciul Poliției Rutiere.Cum era de așteptat - având în vedere că este și cea mai aglome-rată zonă! - prima a fost Gara Con-stanța. Numai că, spre deosebire de zilele trecute, când parcarea din fața stației CFR era „galbenă”, vineri puteau fi zăriți doar câțiva taximetriști, probabil mai curajoși. Nu neapărat și în regulă, după cum au evidențiat verificările realizate de oamenii legii.Încă dintre primele verificări, inspectorii au găsit și câteva probleme: „Am depistat o mașină cu o anvelopă uzată, care nu avea dotările necesare, respectiv stingător, triunghi și trusă medicală. Am mai descoperit autoturisme cu ITP-ul expirat, cu defecțiuni la sistemul de direcție, la sistemul de iluminare - semnalizare”, ne-a declarat inspectorul David Dan, din cadrul RAR Constanța.Jumătate din cei verificați au fost amendați!Următoarele opriri au fost în zona Dacia și la stațiile de pe Bulevardul Mamaia, și aici fiind găsite taximetre cu probleme. Până spre orele după-amiezii, polițiștii de la Rutieră verificaseră peste o sută de taxiuri, iar în cazul a aproape jumătate dintre ele s-au impus sancțiuni. „Au fost aplicate 54 de sancțiuni, în valoare totală de 7.600 de lei, pentru 44 de taximetriști și alte zece persoane. Au fost constatate staționări în afara stațiilor desemnate, au fost depistați taximetriști care vorbeau la telefon în trafic și deficiențe tehnice“, a declarat Cristina Vasile, purtător de cuvânt al Poliției Rutiere Constanța.Probleme la frânare și direcțieDespre deficiențele tehnice depistate, care pot pune în pericol viața călătorilor, ne-a declarat Tudorel Calapod, directorul RAR Constanța: „Acțiunea de astăzi (n.r. vineri, 13 ianuarie) face parte din cadrul unei campanii naționale, privind transportul de persoane în regim de taxi. Verificăm starea tehnică a autoturismelor, documentele de metrologie a aparatelor de marcaj, dimensiunea casetelor luminoase etc. În urma controalelor de ieri și astăzi (joi și vineri), din cele 16 mașini verificate, 12 aveau nereguli tehnice. De exemplu, am găsit autoturisme cu furtunuri de frânare crăpate, cu probleme la sistemul de direcție, la sistemul de iluminare - semnalizare, taximetre care aveau aparate de marcat cu verificarea metrologică expirată. Toți au fost sancționați de Poliția Rutieră. În cazul celor cu deficiențe care pot pune viața în pericol li s-a interzis să mai circule până nu remediază problemele“.Astfel de controale vor fi derulate, săptămâna viitoare, și în celelalte localități din județul Constanța.