Taximetriștii care refuză clienți, pedepsiți drastic. „Vrem să facem curățenie!”

E drept, aceste noi reguli nu sunt pe placul tuturor taximetriștilor, dar au intrat în vigoare și trebuie respectate. Printre acestea, se remarcă prevederea privind ținuta vestimentară, care trebuie să fie din „pantalon lung, cămaşă uni, culori neutre, tricou polo în perioada 01.06-15.09, sacou și vestă în funcţie de anotimp, fiind interzisă îmbrăcămintea necorespunzătoare (şort, maiou, şlapi)”.De asemenea, o altă impunere a noului regulament face referire la o situație semnalată de mai mulți constănțeni: refuzarea clienților. Nu mai departe, în cursul zilei de luni, 16 august, Andreea M. ne-a semnalat că a fost refuzată în mod grosolan, de un taximetrist, în fața City Mall. „Eram la mall și am vrut să iau taxiul până în Poarta 6, dar șoferul de la City Taximi-a replicat într-un mod nepoliticos «pleacă de aici, sărăcie, cu Poarta 6 a voastră!». Am rămas șocată, i-am spus că nu are dreptul să refuze cursa și a început să mă înjure. I-am făcut foto şi a început să scuipe. Maşina în cauză are indicativul 916. Imediat am făcut sesizare la dispeceratul City Taxi şi mi-a spus că persoana în cauză este colaboratorul firmei, ca o să verifice şi că o să mă anunţe cum a fost sancţionat. Până acum nu m-a sunat nimeni! Sper doar ca nu cumva şi alţii să păţească ca mine! Şi, din păcate, din cauza unora ca el suferă şi alţi taximetrişti deoarece există tendinţa ca oamenii să generalizeze..”, a relatat tânăra.Astfel, potrivit noului regulament, este obligatorie „onorarea oricărei comenzi primite, cu respectarea legislației în vigoare”, în caz contrar putându-se ajunge până la suspendarea autorizației de taxi. De altfel, Sorin Coadă, liderul Camerei Taximetriștilor Constanța, a precizat pentru „Cuget Liber referitor la acest subiect: „Taximetriștii care se află în stațiile de taxi nu au voie să refuze clienți. Astfel de situații trebuie semnalate imediat, pentru a fi luate măsuri! Vrem să facem curat în taximetrie!”. În prezent, mai mulți operatori de taxi recurg la măsura suspendării preluării de comenzi în cazul șoferilor reclamați că au refuzat clienți.De asemenea, taximetriștii nu mai au voie să fumeze în autoturisme, să înjure, să asculte alt gen de muzică în afara celei comerciale, să păstreze ca și garanție actele de identitate sau alte obiecte ale clienților, să-și spele mașinile pe domeniul public, să staționeze în stațiile destinate transportului în comun, să vorbească la telefon când se află la volan sau să „uite” de bonul fiscal de la sfârșitul cursei.În cazul în care clienții constată astfel de fapte – dar și altele, precum „uitarea” pornirii aparatului! – le pot semnala autorităților locale. „Încălcările prevederilor regulamentului pot fi sesizate la Telefonul Consumatorului 0219551, Poliția Locală – 0241/484.212 sau 0341.922 și la dispeceratul operatorului taxi, dar acesta din urmă nu poate amenda conducătorul auto, dar poate lua măsuri administrative”, au precizat reprezentanții autorității publice locale. Sancțiunile pot să ajungă până la 600 de lei, iar repetarea lor duce la suspendarea autorizației de taxi.Unul dintre punctele „fierbinți” discutate îndelung a vizat stațiile taxi din oraș. De-a lungul ultimilor ani, taximetriștii au fost amendați în repetate rânduri în stații, pentru că numărul de locuri înscris pe plăcuțele indicatoare nu mai corespundea marcajelor rutiere. Drept pentru care, în ultima discuție purtată cu autoritatea publică locală, reprezentanții taximetriștilor au prezentat o listă înnoită a stațiilor taxi din oraș, care de altfel a fost și adoptată în regulament. Prin urmare, odată cu intrarea în vigoare a regulamentului, Poliția Locală va verifica respectarea numărului de locuri din stații în funcție de această listă, la care au acces atât polițiștii locali, cât și taximetriști.Noua listă arată o reducere considerabilă a stațiilor de taxi din municipiul Constanța. Astfel, din cele 150 de stații taxi prevăzute în decizia anterioară a Primăriei Constanța, au dispărut 50. Se remarcă desființarea mai multor stații de pe strada Ștefan cel Mare – din față de la Beta, Antoniadis, de pe strada Th. Burada – Cimitirul Central, Autogară Sud, de pe strada Soveja – Palatul Copiilor, Autogară Nord, zona Delavrancea, zona Hasdeu, strada Răscoalei – Liceul Pedagogic, strada Corbului – Complex Intim, intersecția cu strada Eliberării. De asemenea, au dispărut mai multe stații taxi de pe bulevardul Mamaia, din zona Universității „Ovidius” și Spitalului Militar sau de la intrarea în stațiunea Mamaia. Potrivit noii liste, este vorba despre cinci stații taxi de pe această arteră principală, care au fost desființate în diverse împrejurări.„Reducerea a avut loc urmare a faptului că o bună parte dintre aceste stații nu mai erau folosite, altele au fost desființate urmare a lucrărilor din oraș. Dar lista nu rămâne aceasta. Urmează să fie reînființate stațiile taxi de la Antoniadis, din portul Tomis, de la Cazino. De asemenea, urmează să fie analizată situația stațiilor taxi de pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, care vor trebui mutate în cartier, urmare a lucrărilor de modernizare. Toate aceste situații vor fi analizate până la sfârșitul anului, în cadrul unei comisii formate din reprezentanți ai administrației locale, administratorului drumului, Poliția Locală și taximetriști”, ne-a precizat Sorin Coadă.Odată cu introducerea noului regulament, se are în vedere și modernizarea acestui serviciu. Astfel, din momentul intrării în vigoare a noului regulament este obligatorie deținerea de dispozitive de plată cu cardul de taximetriștii care practică tarifele maximale. Ceilalți au termen până la 31 decembrie 2022 pentru a le avea. Dar deja mai mulți taximetriști sunt interesați să le achiziționeze. „Venim în întâmpinarea doleanțelor clienților, care și-au exprimat dorința să achite cu cardul”, a precizat Lică Neagu, președintele Federației Naționale a Șoferilor din România.