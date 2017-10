Taximetrist găsit carbonizat în portbagajul maşinii sale

Taximetrist găsit carbonizat în portbagajul mașinii sale

Un taximetrist din Câmpulung Muscel a fost găsit carbonizat, sâmbătă noapte, în portbagajul mașinii sale care era în flăcări, pe un câmp din județul Argeș, prima ipoteză a anchetatorilor fiind că bărbatul a fost ucis, iar cadavrul așezat în portbagaj, după care autoturismul a fost incendiat, informează Mediafax.Cadavrul taximetristului a fost descoprit de către pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș, chemați de localnici pentru a stinge incendiul care cuprinsese autoturismul Dacia Logan al taximetristului. Mașina era abandonată într-o zonă înzăpezită, cu puține case, din cătunul Plăieși, comuna Bughea de Jos, iar cadavrul bărbatului a fost găsit carbonizat în portbagajul mașinii, care era deschis."Am ajuns destul de greu la locul incendiului din cauza drumului înzăpezit și am parcurs aporoape 100 de metri pe jos, cu extinctoarele. Partea din spate a mașinii ardea puternic. Am constatat că mașina era plină de zăpadă. Portbagajul era deschis, iar înăuntru era o persoană decedată, astfel că am chemat poliția. Facem o anchetă împreuna cu politiștii și procurorii pentru a stabili ce s-a întâmplat", a declarat șeful Detașamentului Câmpulung Muscel din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș, căpitan Cristian Bărbulescu.Anchetatorii au stabilit că victima este un bărbat în vărstă de 60 de ani, Dumitru Gruianu, care locuia în comuna Bughea de Jos, iar prima ipoteză a anchetatorilor este că bărbatul a fost ucis, cadavrul așezat în portbagaj, după care autoturismul a fost incendiat.Potrivit anchetatorilor, crima nu a fost comisă în scop de jaf, asupra victimei fiind găsite actele de identitate, suma de 80 de lei și mai multe obiecte personale, ridicate de procurorii criminaliști care au preluat cazul."Deocamdată luăm în calcul mai multe variante de anchetă, trebuie să așteptăm și rezultatele necropsiei", a declarat procurorul Sorinel Marin de la Parchetul Tribunalului Argeș.Colegii bărbatului spun ca victima lucra ca taximetrist doar pe timpul zilei, noaptea lucrând ca paznic la groapa de gunoi a localității.