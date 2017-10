Taximetrist fără carnet şi cu opt dosare penale, în cursă prin Constanţa

Șoferii „catastrofă“ abundă pe șosele

Taximetrist fără carnet și cu opt dosare penale, în cursă prin Constanța

După ce, în urmă cu câteva zile, un fost evadat de la Constanța a fost depistat de polițiștii de la Rutieră șofând un microbuz plin cu pasageri deși nu avea permis de conducere și fusese condamnat anterior pentru că rănise grav o persoană, în urmă cu două seri, un alt șofer „catastrofă” a fost descoperit pe străzile din Constanța. Mizând, pesemne, pe faptul că Poliția constănțeană, din cauza lipsei de personal, nu mai controlează atât de drastic șoferii precum o făcea înainte, dar și pe faptul că judecătorii, orice ar face, îi mângâie pe creștet, mulți indivizi certați cu legea ori din cale-afară de inconștienți ajung să comită fapte extrem de grave. Acestea denotă că nu mai există teamă de nimic! Cum am putea cataloga altfel comportamentul unui tânăr șofer care, deși a strâns opt dosare penale după ce a fost prins, din 2008 până în prezent, șofând fără permis de conducere, s-a urcat totuși la volanul unui taxi pe care-l conducea nestingherit pe străzile Constanței? Și mai inconștienți se pare că au fost aceia care l-au angajat pe individ, neverificând în prealabil dacă persoana din fața lor are carnet de conducere, mizând doar pe „talentul nativ” al acestuia de a conduce o mașină pe drumurile publice… Conducea taxiul pe strada Soveja În timpul unei acțiuni care a fost organizată, miercuri seară, de lucrătorii Serviciului Poliției Rutiere (SPR) Constanța pe linia prevenirii și combaterii activității ilegale de taximetrie, a fost descoperit un tânăr din Constanța care conducea un autoturism și desfășura activități de taximetrie fără a poseda permis de conducere și, de asemenea, având la activ nu mai puțin de opt dosare penale! El se numește Iulian George Petcu, are 25 de ani și este din Constanța. Tânărul a fost depistat pe strada Soveja la volanul unui autoturism marca Daewoo Cielo, cu numărul de înmatriculare CT-72-MPM. Petcu s-a urcat la volan deși nu avea permis și i se întocmiseră, din 2008 până în prezent, nu mai puțin de opt dosare penale, pentru că a fost prins conducând fără a poseda permis. Patru dintre aceste dosare se află în cercetare la SPR, pe când alte patru la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța. Din câte se pare, Petcu era angajat la o firmă de taximetrie din Iași, care are o filială în Constanța. Cercetările vor fi extinse, spun polițiștii, și asupra administratorilor acestei firme, care trebuia să verifice pe cine angajează să conducă mașinile societății. În urma activității de miercuri sea-ră, polițiștii de la Rutieră au aplicat 77 de sancțiuni în valoare de 5.236 de lei, ne-a precizat purtătorul de cuvânt al SPR, Cristina Vasile.