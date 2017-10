Taxă nouă! Ce li se pregăteşte românilor în locul timbrului de mediu

7

poluare? solutii?

Ok, sa le interzica anumitor autoturisme poluante, dar cu mijloacele de transport in comun, cum vor face? Traseele acestora sunt extrem de invechite si au devenit inutile, atat timp cat nu deservesc toate zonele orasului. As dori sa ma deplasez cu aceste mijloace de transport in comun si sa las masina acasa pentru drumurile mai lungi, dar nu am cum. Din zona unde locuiesc pana la serviciu trebuie sa iau 2 autobuze si un microbuz, iar cu autoturismul fac 20 de minute (daca nu este prea aglomerat). Si nu sunt singurul. As vrea si cu bicicleta sa ma pot deplasa (nu in centrul Constantei - pista de acolo este un fel de "incurca lume" pt autoturisme pt ca biciclisti nu am vazut) dar nu vreu sa-mi risc viata. Asa ca merg cu autotursmul, platesc abtibildul, iar poluarea este aceeasi. In schimb banii de pe abtibildurile astea ... nu stie nimeni cine ii papa.