Taxa de protecţie a lui Mazăre, anulată de instanţele din Alba Iulia

Taxa de protecție a lui Mazăre, anulată de instanțele din Alba Iulia

Taxa de protecție pe care Mazăre o solicită an de an agenților economici constănțeni a primit o grea lovitură, tocmai de la Alba Iulia. Instanțele de judecată din celălalt capăt al țării (capătul cel bun, se pare) au decis, definitiv și irevocabil, anularea taxei de liniște pe care Primăria Constanța o solicită societăților comerciale care își desfășoară activitatea în Portul Constanța. Municipalitatea a fost dată în judecată de marii agenți economici din Port: Romned Port Operator, Socep, Chimpex, MinMetal, Decirom și Romtrans, cerând ca celebra taxă de protecție instituită de Mazăre să fie anulată în cazul firmelor care își desfășoară activitatea în port. Ei au susținut că, potrivit hotărârii de consiliu local, acest bir este perceput agenților economici care își desfășoară acti-vitatea în municipiul Constanța, ceea ce nu este cazul lor, deoarece Portul este domeniul Ministerului Transporturilor. Mai mult, reprezentanții societăților enumerate mai sus au justificat în fața judecătorilor nelegalitatea acestei taxe prin simplul motiv că ei nu beneficiază de niciun serviciu din partea Primăriei pentru acei bani. „Legea spune că administrația locală îți percepe taxe, însă este obligată ca de acei bani să-ți presteze niște servicii. În Portul Constanța nu a trimis însă nici gardieni care să păzească trotuarele, nici nu îmi asigură securitatea firmei, nu desfășoară niciun serviciu. Măcar să fi dat cu mătura. Atunci, am hotărât să nu le plătesc nicio taxă și i-am dat în judecată. Și am câștigat în instanță, astfel că firmele din Port nu vor mai plăti acest bir. Iar dacă ajung primar, nu îl vor mai plăti nici agenții economici din oraș”, ne-a declarat Sorin Greavu, directorul Romned. Pentru că există o mare influență asupra justiției constănțene, reclamanții au hotărât încă de la început să ceară strămutarea procesului, dosarul ajungând astfel pe masa judecătorilor din Alba Iulia. La 1 octombrie 2009, Tribunalul Alba Iulia admite cererea reclamanților, pentru ca pe 10 martie 2010, Curtea de Apel, din aceeași localitate, să respingă recursul Primăriei Constanța ca fiind nefondat. Hotărârea este astfel definitivă și irevocabilă. Taxa de protecție pe care o plătesc agenții economici constănțeni pare desprinsă din filmele cu mafioți, însă, culmea ironiei, ea este percepută chiar de primarul Mazăre. Toate firmele din mu-nicipiul Constanța și stațiunea Mamaia sunt nevoite să plătească anual acest bir, care poate ajunge și până la câteva sute de milioane de lei vechi pe an. Edilul susține că de banii aceștia va asigura liniștea și protecția constănțenilor prin angajarea unei firme specializate de pază. Numai că banii au ajuns în buzunarele unei firme foarte apropiate de mai marii Constanței, iar în loc să-i apere pe cetățeni, gardienii păzesc lalelele din intersecții și fântânile din parcuri.