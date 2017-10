Taxă de poluare pentru şoferi, la începutul lui 2018. "Încă sunt dezbateri, se încearcă mai multe variante"

Taxă de poluare pentru șoferi, la începutul lui 2018. "Încă sunt dezbateri, se încearcă mai multe variante"

Deputatul constănțean Mircea Banias ne-a confirmat că sunt în lucru mai multe variante, iar o astfel de măsură ar putea fi promovată abia la începutul anului viitor.„Anul acesta, în România, comparativ cu 2016, în aceeași perioadă de timp, au intrat în țară mașini cu norme de poluare între Euro 2 și Euro 4, aproximativ 350.000, comparativ cu 146.000 de mașini în 2016. S-a constituit un grup de lucru în vederea calculului și gândirii corecte, nu așa cum s-a întâmplat în perioada precedentă, încât să găsim o metodă prin care mașinile care poluează, care au o normă de poluare mică și care au emisii de dioxid de carbon mari, să plătească o taxă de poluare”, a declarat Grațiela Gavrilescu, ministrul Mediului.În lipsa unei comunicări concrete pe tema acestui subiect, românii și-au făcut mai multe scenarii despre înlocuirea taxei timbrului de mediu. În urmă cu câteva luni, Ministerul Mediului a anunțat că are în plan un proiect privind înlocuirea timbrului și introducerea a șase stickere colorate, care să facă distincția între autoturisme în funcție de norma de poluare a acestora. Proiectul presupunea împărțirea autoturismelor în șase categorii, în funcție de timbrul de mediu. Proiectul a picat și, în prezent, sunt discuții pentru alte variante de promovare a taxei de mediu.„Am vorbit chiar astăzi cu doamna Gavrilescu și, deocamdată, este un grup de lucru la nivelul ministerului, iar proiectul nu a căpătat o formă concretă. Încă sunt dezbateri pe această temă și nu putem furniza informații certe. Se încearcă mai multe variante și probabil că va mai dura până să se adopte o asemenea măsură. Nu am informații clare în sensul acesta, însă cred că abia de la începutul anului viitor ar putea fi promovată o asemenea taxă, întrucât până la finalul anului nu mai este mult timp”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Mircea Banias, vicepreședintele Comisiei pentru transporturi și infrastructură din Camera Deputaților.Potrivit unor date publicate de gsp.ro., 4,6 ani este media europeană a Parcului Auto, în timp ce vârsta medie a Parcului Auto din România este de 13,1 ani, în creștere față de anul 2016.Se estimează că aproximativ 600.000 de autoturisme vor fi importate până la finalul acestui an. Întrebată dacă există șanse ca o eventuală taxă de primă înmatriculare să revină în legislativ, ministrul Mediului a negat o astfel de inițiativă.„Consider că nu trebuie să punem o taxă la taxă de primă înmatriculare, adică este ca și cum gândim înainte, în viitor, punem căruța înaintea boilor, în sensul că noi trebuie să știm, în momentul în care gândești o astfel de taxă, să te gândești cât circulă ea (mașina n.r.), deci care este rulajul ei într-o anumită perioadă de timp, astfel încât să poți să-i faci determinarea de astfel de emisii. Și atunci o să ținem cont de trei criterii: de capacitatea cilindrică, cea la care astăzi, de fapt, este impozitată orice mașină și este un impozit la taxe și impozite locale, norma de poluare – al doilea criteriu, și al treilea, emisiile pe care le dă fiecare autovehicul”, a mai adăugat Gavrilescu.