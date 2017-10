Tatăl Ramonei Bădescu, internat în Spitalul Judeţean Constanţa

Tatăl Ramonei Bădescu, internat în Spitalul Județean Constanța

Ramona Bădescu a venit la Constanța, pentru a fi alături de tatăl ei, internat de urgență la Spitalul Județean Constanța. „Tata era la Constanța, pentru o expertiză, pentru că el și la 80 de ani muncește. Este directorul trustului de construcții din Craiova, inginer, și îi place să mai lucreze. De multe ori mă cert cu el și îi spun că sănătatea e mai presus de toate!”, a afirmat vedeta.Bărbatului i s-a făcut rău și, ieri, a fost internat în cea mai mare unitate spitalicească din județul nostru. „Și-a pierdut cunoștința și a căzut din picioare. Din fericire, nu s-a lovit puternic la cap. Am înțeles că este vorba de lipotimie, dar acum este bine și este conștient. (…) Am vorbit cu dr. Dan Dobrescu de la Constanța și mi-a spus că situația este sub control, i se fac toate analizeze și este ținut sub perfuzii”, a adăugat Ramona Bădescu.Ea a adăugat că a făcut deja toate demersurile pentru ca tatăl ei să fie transferat la Spitalul Malaxa din Capitală. „Vreau să le mulțumesc doctorilor de la Spitalul Județean pentru profesionalismul lor, au acționat prompt, neștiind că este tatăl meu”, a mai spus vedeta.