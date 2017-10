Așchia nu sare departe de trunchi

Tatăl lui Daniel Lili Dediu, trimis în judecată alături de un procuror general

Zece persoane au fost trimise în judecată de procurorii anticorupție de la Galați. Printre acestea se află Dinu Gâlcă, fostul procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați, în prezent pensionar, care este acuzat de comiterea infracțiunilor de trafic de influență, șantaj, fals în declarații, instigare la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată și participație improprie la infracțiunea de uz de fals. Alături de acesta a fost trimis în judecată tatăl unui tânăr care este judecat la Constanța pentru că ar fi pus la cale asasinarea omului de afaceri constănțean Liviu Dorin Bam-buric. Fiul se numește Daniel Lili Dediu, iar tatăl, Lili Dediu, care este administrator al SC PIACT CF SPIACT Galați SA, dar și director al ziarului local „Imparțial”, este acuzat, în acest dosar, de comi-terea infracțiunii de fals intelectual prevăzut în Legea contabilității. Pe lângă cei doi, procurorii anticorupție au mai dispus trimiterea în judecată a lui Vasile Bogdan, administrator al SC CISCOM SRL Focșani, Costel Pohrib, administrator al SC FKG MONTAGE SERVICE SRL Tecuci și SC GALTRADE SRL Galați și Petrică Tudosă, director la Direcția Silvică Vrancea pentru infracțiunea de cumpărare de influență; Alexandru Șerban, agent de poliție, șeful Postului de Poliție Vânători, județul Galați, este acuzat de șantaj, alături de Dumitru Cozma, notar public; Ion Popescu, fost procuror inspector la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galați, membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vrancea, și Alexandru Bălan, avocat în cadrul Baroului de Avocați Galați, sunt acuzați de mărturie mincinoasă. Acestora li se alătură și Dorel Dumitrașcu, administrator al SC DORECOM IMPEX SRL Reghiu, județul Vrancea, acuzat de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată și fals intelectual. Mese gratuite la restaurant pentru „domnul procuror general“ În rechizitoriul întocmit de procurori se reține faptul că, în perioada februarie - iulie 2009, Dinu Gâlcă a pretins, a acceptat promisiunea oferirii și a primit de la Vasile Bogdan diverse foloase necuvenite (cum ar fi mese gratuite la restaurant și produse alimentare în valoare de 3.200 lei), în scopul de a facilita eliberarea, în favoarea administratorului, a unui titlu de proprietate pentru un teren, în suprafață de 15 ha, situat în intravilanul municipiului Focșani, în detrimentul altor persoane îndreptățite să primească titlul de proprietate respectiv. În luna iunie 2009, Dinu Gâlcă a primit foloase materiale (cum ar fi produse alimentare), de la Costel Pohrib, în scopul de a determina un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Galați să nu efectueze cercetări și să adopte o soluție de netrimitere în judecată a unei persoane față de care se efectuau acte de urmărire penală cu privire la infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Dosar penal „la comandă“ În luna mai 2009, tot procurorul Dinu Gâlcă, în aceeași calitate, a acceptat propunerea lui Dumitru Cozma, notar public, de a constrânge o persoană să înmâneze acestuia suma de 5.000 de lei, sub amenințarea că, în caz contrar, i se va întocmi un dosar penal și că va fi chemată în mod repetat la organele de urmărire penală, cu consecința aplicării unei pedepse cu închisoarea. La rândul său, Alexandru Șerban, în perioada aprilie - septembrie 2009, în calitate de șef al Postului de Poliție Vânători, județul Galați, a acceptat propunerea lui Dumitru Cozma și a exercitat asupra persoanei respective același tip de presiuni, în mod repetat. Întocmirea dosarului penal s-a realizat deși starea de fapt era de competența unei instanțe civile. În aceste condiții, persoana amenințată i-a remis lui Dumitru Cozma suma de 2.000 lei, sumă care nu ar fi ajuns în posesia lui în condiții normale. O „vorbă bună“ pentru o funcție a „costat“ o vilă și gardul împrejmuitor În perioada aprilie - iunie 2009, procurorul general Dinu Gâlcă a acceptat foloase necuvenite de la Petrică Tudosă, promițându-i că va obține menținerea sa în funcția de director coordonator sau cel puțin de director coordonator adjunct la Direcția Silvică Vrancea, prin influența pe care o are asupra unor funcționari publici. Intervenția s-a realizat prin intermediul lui Ion Popescu și Alexandru Bălan, Petrică Tudosă rămânând în funcție. Fiind audiați în calitate de martori în prezentul dosar penal, Ion Popescu și Alexandru Bălan au făcut afirmații mincinoase, negând că Dinu Gâlcă le-ar fi cerut să intervină pe lângă funcționarii publici respectivi pentru menținerea în funcție a lui Petrică Tudosă. Foloasele pretinse și primi-te de Dinu Gâlcă de la Petrică Tudosă au constat în înlesnirea întocmirii și aprobării documentației pentru schimbarea destinației terenului forestier deținut de mătușa soției lui Dinu Gâlcă, transmis acestuia prin testament, în localitatea Lepșa, comuna Tulnici, jud. Vrancea, plata contravalorii construcției gardului împrejmuitor la acest teren, în sumă de 1.000 lei, și materialele necesare construcției acestuia în valoare de 2.241,06 lei, cât și înlesnirea construcției unei vile pe același teren. Pentru a crea aparența de legalitate a achiziționării materialelor de construcție menționate mai sus, Dinu Gâlcă l-a determinat pe Dorel Dumitrașcu, administrator al SC DORECOM IMPEX SRL, să întocmească în fals și să înregistreze în evidența contabilă a firmei sale mai multe documente contabile (bonuri fiscale, avize de însoțire a mărfii). O parte din aceste acte contabile le-a remis lui Dinu Gâlcă, iar pe altele le-a prezentat procurorilor anticorupție cu ocazia efectuării cercetărilor în acest dosar penal. Declarații de avere cu… omisiuni De asemenea, Dinu Gâlcă, în calitate de procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați, nu a menționat în cuprinsul a șase declarații de avere depuse în perioada anilor 2007 - 2009 că deține o clădire în municipiul Galați și că a înstrăinat-o, precum și că are o datorie în valoare de 250.000 lei către o societate comercială din Galați. La rândul său, Lili Dediu, în calitate de administrator al SC PIACT CF SPIACT Galați SA, nu a înregistrat în evidențele contabile ale firmei sale veniturile realizate din construirea imobilului menționat mai sus, cu consecința prejudicierii bugetului de stat cu suma de 90.387,50 lei (reprezentând impozit pe profit și TVA). Dosarul celor zece a fost trimis spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție.