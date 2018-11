Tatăl fetei tâlhărite în Alba Iulia: „Cei care l-au eliberat pe nenorocitul ăsta sunt la fel de vinovaţi”

Tatăl fetei tâlhărite în Alba Iulia: „Cei care l-au eliberat pe nenorocitul ăsta sunt la fel de vinovați”







„Nu doresc nimănui să treacă prin ce am trecut noi. Individul, asta-i meseria lui. I-am văzut cazierul... Nenorociți sunt cei care au dat legilea astea, de i-au scos afară. Nu fac politică, dar nu se poate așa ceva. În ce țară trăim ca să eliberezi infractorii? Aș fi curios să-l întrebați pe Tudorel, să-i arătați, dacă o simțit el ceva când a primit lovitura fiica mea și a ajuns în starea asta. Pe Tudorel sau pe Dragnea, cine o votat legea. Nu se poate așa ceva, în ce țară trăiești ca să eliberezi infractorii ăștia. Ei sunt la fel de vinovați. Nenorocitul ăla e vinovat, dar pe ei îi consider mai nenorociți”, a spus Grigore Sava, potrivit Adevărul.



Bărbatul care a agresat-o pe tânără într-un bloc din Alba Iulia are 33 de ani și este recidivist eliberat în baza recursului compensatoriu. El a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Individul a bătut-o pe fata de 20 de ani și i-a furat tot ce avea la ea apoi a fugit. Scenele au fost surprinse de o cameră de supraveghere, astfel că agresorul a fost ușor identificat, scrie digi24.ro

Tatăl tinerei de 20 de ani tâlhărită cu sălbăticie într-o scară de bloc din Alba Iulia afirmă că vinovați de cele întâmplate sunt și cei din conducerea Guvernului și a Parlamentului care au decis că astfel de indivizi trebuie eliberați înainte de termen. Peste 9.000 de deținuți au părăsit mai devreme penitenciarele, în intervalul ianuarie-octombrie 2018, în baza legii privind recursul compensatoriu, promovată de coaliția PSD-ALDE.