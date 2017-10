Tariful avocatului Calaigii pentru a cumpăra infractorilor sentinţe favorabile

Tariful avocatului Calaigii pentru a cumpăra infractorilor sentințe favorabile

Avocatul constănțean Sorin Calaigii și o avocată din Baroul București, Mihaela Bodîrlău, au fost trimiși în judecată, ieri, de procurorii DNA Constanța, pentru fapte de corupție.Avocatul Sorin Calaigii este acuzat de trei infracțiuni de trafic de influență, pentru care ar fi primit mii de euro. Potrivit anchetatorilor, prima faptă a fost comisă în iunie 2011. La data respectivă, avocatul Calaigii „a pretins și a primit de la o persoană suma de 6.500 de euro, lăsând-o să creadă că are influență asupra unor judecători de la Curtea de Apel Constanța și că poate să intervină pe lângă ei pentru a-i determina să dispună o soluție favorabilă față de fiul lui, judecat pentru tentativă de omor calificat, dosar aflat în faza apelului”, au precizat ancheta-torii în rechizitoriu. Contrar celor promise de avocat, soluția din apel nu a fost favorabilă „cumpărătorului de influență”, ba din contră, pedeapsa aplicată a fost chiar mărită. „Ulterior pronunțării acestei soluții, inculpatul Sorin Calaigii a restituit suma de 6.500 de euro, pe motiv că pretențiile magistraților ar fi sporit”, au adăugat anchetatorii. Surse apropiate anchetei spun că denunțătorii sunt membrii unei familii de romi din Palazu Mare.În toamna anului următor, mai precis în septembrie 2012 a avut loc a doua infracțiune, de data aceasta Sorin Calaigii împărțind banca avocaților cu Mihaela Bodîrlău, avocat în Baroul Bucu-rești.„Inculpata Mihaela Bodîrlău a pretins și a primit de la o persoană suma de 20.000 de euro, lăsând-o să creadă că are influență asupra unor judecători din cadrul Curții de Apel Constanța”, au precizat procurorii. „Apărătorii aleși ai inculpaților din această cauză au fost Sorin Calaigii și Mihaela Bodîrlău. În legătură cu acest dosar, pe fondul deteriorării relației dintre avocata Bodîrlău și familia cumpărătorului de influență, în mai 2013, avocatul Calaigii a primit, la rândul său, suma de 3.000 de lei și a mai pretins un rest de 2.000 de lei de la aceeași persoană, lăsând-o să creadă că are influență asupra unui judecător de la Curtea de Apel Constanța”, au mai transmis anchetatorii.Avocata Bodîrlău, acuzată și de șantajReferitor la acest dosar, avocata Mihaela Bodîrlău este acuzată și de șantaj, pentru că, susțin procurorii DNA, după ce faptele avocaților au fost denunțate, aceastal-ar fi amenințat pe fostul său client. „În aprilie 2014, pe fondul instrumentării prezentei cauze de către procurorii DNA, inculpata Mihaela Bodîrlău l-a amenințat cu acte de violență pe cumpărătorul de influență (martor în prezenta cauză), dar și cu privarea sa de libertate, urmărind pe această cale să îl determine să renunțe la demersul constând în sesizarea DNA”, au descris anchetatorii.Acuzațiile împotriva avocatului Calaigii continuă: într-un al treilea dosar, în noiembrie 2013, acesta ar fi pretins 15.000 de euro de la un alt client, pentru ca, „folosindu-și influența pe care afirma că o avea asupra unor judecătoare din cadrul Curții de Apel Constanța, să le determine pe acestea să respingă recursul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, împotriva sentinței de achitare pronunțate de Judecătoria Constanța, în care persoana respectivă fusese judecată pentru viol. La data de 15 noiembrie 2013, a fost admis recursul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, persoana respectivă fiind condamnată la o pedeapsă de cinci ani de închisoare”, au precizat anchetatorii. Se impune menționat că în acest ultim dosar denunțător a fost Arsen Giolacai, cunoscut pentru implicarea în scandaluri și pentru proxenetism și, condamnat, în prezent, pentru viol. Cazul celor doi avocați va fi judecat de Curtea de Apel București.