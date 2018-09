Tăriceanu, către George Maior: Performanţa pe care aţi avut-o este foarte slabă. Misiunea dumnevoastră nu poate să continue

Tăriceanu, către George Maior: Performanța pe care ați avut-o este foarte slabă. Misiunea dumnevoastră nu poate să continue

UPDATE. "Suntem în fața unei premiere absolute, ca un ambasador să dea explicații în fața Parlamentului pentru o serie de declarații făcute și pe care eu le apreciez cel puțin ca necalificate. (...) Aceste declarații (cu privire la scrisoarea lui Giuliani - n.r.) au fost făcute cu acordul MAE? Vreau să subliniez că, din punctul meu de vedere, performanța pe care ați avut-o în calitate de ambasador al SUA este foarte slabă. Nu am văzut niciun progres în chestiunea legată de vizele cu români, rezultate zero de dialog la nivel guvernamental și parlamentar și pe dimensiunea economică a Parteneriatului strategic", a afirmat Tăriceanu, la începutul audierilor.



Liderul ALDE a mai spus că aprecierile lui Maior au fost "partizane" și intră în lupta politică americană, angajând Guvernul român și statul român.



"Aprecierile pe care le-ați făcut partizan legate de scrisoare regretatului John McCain și alte fostului procuror al New York-ului induc impresia că dvs intrați în această luptă internă și angajați și Guvernul român și statul român în această dispută internă, îndepărtându-vă de la obligația de a vă reține declarațiile. Așa cum noi pretindem ambasadorilor străini să nu intervină în politica noastră, așa dorim și noi", a mai spus Tăriceanu.î



“Eu am să solicit membrilor Comisiei și conducerii MAE să considerăm, practic, că misiunea dumnevoastră nu poate să continue pe mai departe în condițiile prezente”, a subliniat Tăriceanu, citat de romaniatv.net





Ambasadorul României în SUA, George Maior, este audiat în Comisia de politică externă a Senatului, iar acesta a firmat că va prezenta un raport cu activitatea sa din ultimii trei ani. Președintele Senatului, membru în comisie, Călin Popescu Tăriceanu, consideră declarațiile sale cu privire la scrisoarea trimisă de avocatul președintelui american, Rudolph Giuliani, oficialilor din România ca fiind "cel puțin nefericite". De asemenea, Tăriceanu i-a reproșat că performanța sa în calitate de ambasador al SUA este "foarte slabă", apreciind că misiunea sa nu poate să continue în condițiile prezente. În replică, George Maior a negat toate acuzațiile.