Târg de afaceri pentru antreprenorii care vor să-şi vândă afacerile

Târg de afaceri pentru antreprenorii care vor să-și vândă afacerile

A mai rămas doar o săptămână până la „Târgul de Afaceri - Constanța Invest #02”, un eveniment organizat de Business Circle România. Acesta va avea loc sâmbătă, 24 noiembrie, de la ora 10.00, la B. House Coworking Hub Constanța, din bulevardul Mamaia nr. 142, accesul fiind gratuit tuturor participanților. Potrivit organizatorilor, evenimentul este destinat investitorilor, partenerilor acestora, antreprenorilor în căutare de oportunități de investiții locale, firmelor ce oferă servicii/produse Business to Business, precum și oamenilor de afaceri care vor să-și vândă afacerile.„Considerăm faptul că orașul Constanța are nevoie de instrumente concrete dedicate sprijinirii micilor antreprenori și micro-investitorilor locali, pentru că ei generează locuri de muncă, aduc calitate vieții, taxe și impozite. Antreprenorii responsabili prin capacitatea lor inovativă de a găsi soluții la provocările cotidiene au potențialul de a remodela viitorul comunității și al țării. Diversele programe de finanțare și educație antreprenorială au rolul de a încuraja intrarea în lumea afacerilor. Noi facem pasul următor și îi sprijinim să facă primii pași după lansarea afacerii: îi ajutăm să se promoveze, să lege primele parteneriate și să încheie primele contracte. Prin seria de târguri de afaceri conectăm concepte de business-uri locale cu potențiali micro-investitori din zonă. Ne dorim astfel să ridicăm gradul de încredere și dorința de a investi în afaceri și startup-uri locale”, au declarat organizatorii.Ei au precizat că evenimentele „Constanța Invest” vor deveni o platformă constantă, unde antreprenorii aflați în căutarea unui „exit” își pot vinde afacerile. Totodată, firmele și specialiștii care oferă servicii sau produse Business to Business sunt invitate să susțină prezentări și ateliere educaționale în domeniul unde operează.Totodată, acest târg de afaceri le oferă oportunitatea participanților de a se promova gratuit, asta în condițiile în care Constanța Invest se dorește a fi un catalizator real în crearea și legarea unei comunități locale de antreprenori.