Taragotul lui Dumitru Farcaş, furat din faţa Ateneului Român

Taragotul lui Dumitru Farcaș, furat din fața Ateneului Român

Ştire online publicată Sâmbătă, 31 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Taragotistul Dumitru Fărcaș a declarat, azi, pentru MEDIAFAX, că taragotul Stowasser, care i-a fost furat ieri, este instrumentul său de suflet, pe care a cântat timp de 55 de ani. "Toată viața am cântat pe acest instrument. Este instrumentul meu de suflet, de 55 de ani cânt pe el", a spus Dumitru Fărcaș.El a precizat că are și un instrument de rezervă, pe care poate să-l folosească. "Am o rezervă, dar rezerva e rezervă. Ăsta e instrumentul meu de suflet, care m-a consacrat. Cu el am debutat, cu el am cules trofeele și toate titlurile", a spus Dumitru Fărcaș.Fărcaș a mai spus că taragotul și un acordeon au fost furate dintr-o mașină, care era parcată chiar în fața Ateneului Român din București. El a precizat că nu avea asigurare pe instrumentele furate. Polițiștii fac cercetări pentru a da de urma celor care au furat taragotul și acordeonul, scrie Mediafax.