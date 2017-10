Tânărul din Braşov care a făcut trafic de droguri în parcarea de la „Aqua Magic”, trimis în judecată de procurorii DIICOT

Tânărul din Brașov care a făcut trafic de droguri în parcarea de la „Aqua Magic”, trimis în judecată de procurorii DIICOT

Procurorii DIICOT Constanța au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a lui Gabriel Ionuț Rusuleț, de 26 de ani, din localitatea Ghimbav, județul Brașov, pentru comiterea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. Dosarul a fost trimis pe rolul Tribunalului Constanța, unde urmează a se stabili primul termen de judecată. În sarcina inculpatului s-a reținut faptul că, la data de 6 octombrie 2009, a oferit cu titlu de probă unui colaborator sub acoperire 0,2 grame de heroină, iar în cursul aceleiași zile a fost prins în flagrant vânzând 89,7 grame de heroină contra sumei de 4.000 de euro unui investigator, în parcarea parcului de distracții „Aqua Magic”, din stațiunea Mamaia. Mai precis, la data de 30 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminali- tății Organizate Constanța au aflat că o anumită persoană, care se recomanda drept „Gogu”, de aproximativ 20 de ani, din orașul Ghimbav, ar oferi heroină spre vânzare pe raza municipiului Constanța. La data de 1 octombrie, Rusuleț, zis „Gogu”, a venit din Brașov la Constanța, cu trenul, însoțit de un prieten de-al său, având asupra sa aproximativ 90 de grame de heroină pe care intenționa să o vândă. Drogurile erau ascunse în buzunarul unei geci, care se afla într-un rucsac. Tranzacția și flagrantul s-au realizat ulterior în parcarea de la „Aqua Magic”, unde Rusuleț i-a înmânat investigatorului sub acoperire două pungi cu heroină, pentru care a primit în schimb suma de 4.000 de euro. În urma probelor administrate la dosar, magistrații de la Tribunalul Constanța au dispus arestarea tânărului pentru o perioadă de 29 de zile. Prietenul lui Rusuleț a fost scos de sub urmărire penală, mai ales că până și inculpatul a recunoscut că acesta nu știa de tranzacția cu droguri pe care el urma să o facă la Constanța.