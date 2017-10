Tânărul care a încercat să vândă o armă unui poliţist sub acoperire a fost arestat

Tânărul care a încercat să vândă o armă unui polițist sub acoperire a fost arestat

Ieri, magistrații de la Tribunalul Constanța au admis recursul declarat de procurori împotriva respingerii de către Judecătoria Constanța a propunerii de arestare preventivă în ceea ce-l privește pe Nicolae Răduș, de 27 de ani, din comuna Oltina, care a fost reținut, la finele săptămânii trecute, în timp ce încerca să vândă un pistol unui polițist sub acoperire, în centrul Constanței. Astfel judecătorii au emis pe numele lui un mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 29 de zile. Răduș a venit, ieri, la instanțele de judecată vizibil speriat de ceea ce i se întâmplă, însoțit de tatăl său, care nu și-a putut stăpâni lacrimile atunci când procurorul a solicitat arestarea preventivă a fiului său, invocând că ceea ce a făcut el reprezintă o gravitate crescută și un pericol pentru ordinea publică. Răduș nu a mai dat vreo declarație în fața celor trei magistrați care au judecat recursul declarat de procurori, spunând că tot ce a avut de zis a mărturisit în fața magistraților de la Judecătoria Constanța. Avocatul lui Răduș a spus magistraților că, în opinia sa, „este o glumă că procurorii fac propunere de arestare pentru așa ceva”, invocând faptul că Răduș „este un băiat de la țară” și că doar în mod întâmplător a ajuns în această ipostază. Mai mult decât atât, apărătorul a împărtășit instanței părerea sa, respectiv că numai faptul că tânărul a trecut printr-o astfel de experiență, fiind reținut de poliție, în condițiile în care el nu a mai avut vreodată vreun conflict cu legea penală, ar fi suficient de traumatizant. Numai că, surpriză mare, instanța Tribunalului a ajuns la concluzia că Răduș reprezintă un pericol social, motiv pentru care a și fost emis pe numele lui un mandat de arestare preventivă. Potrivit procurorilor, Nicolae Răduș, din comuna Oltina, în ziua de 25 noiembrie 2009, a vândut, fără drept, investigatorului sub acoperire, un pistol marca EKOL Firat Compact, precum și un număr de șapte cartușe, contra sumei de 1.600 lei, bunuri pentru care nu deținea documente de proveniență și pe care nu avea dreptul să le vândă decât prin intermediul unui armurier. De asemenea, bărbatul se pregătea să vândă o altă armă unei alte persoane, investigatorul sub acoperire declarând că a fost de față când inculpatul a contactat telefonic un cetățean căruia urma să îi faciliteze cumpărarea unui pistol. Pasiunea lui Nicolae Răduș pentru arme a ajuns în atenția polițiștilor constănțeni încă de acum mai bine de o săptămână, când bărbatul a tras cu un pistol două focuri în plan vertical în fața unui club de noapte din Constanța, în urma unei altercații cu bodyguarzii. Pentru că nu a fost lăsat să intre de personalul clubului, tânărul a scos un pistol cu gaze și a tras două focuri în plan vertical. Martorii spun că gărzile de corp au reușit să îl imobilizeze, după care i-au administrat o mamă de bătaie, soră cu moartea. La fața locului au sosit și polițiștii Secției 3, care l-au con-dus la sediu pe bărbat pentru a fi audiat. Din verificări a reieșit că el nu poseda autorizație de deținere a armei în cauză. Tânărului i s-a întocmit dosar penal pentru nerespectarea prevederilor regimului armelor și munițiilor, urmând a fi cercetat în stare de libertate pentru această infracțiune. Numai că, la trei zile distanță, el a fost prins din nou, de data aceasta în timp ce încerca să vândă un pistol unui polițist sub acoperire. Pe baza declarațiilor lui Răduș, procurorii au mai reținut, tot la finele săptămânii trecute, alte două persoane: Florin Sima, zis „Rață”, și Costel Bucur, zis „Chelu”. Procurorii spun că, la sfârșitul lunii octombrie, Florin Sima i-a oferit lui Nicolae Răduș un pistol și șapte cartușe, contra sumei de 300 de euro. În cursul zilei de 26 noiembrie, Răduș a încercat să vândă arma, însă a fost prins în flagrant de polițiști. Întrebat câte pistoale mai are, el a spus că deține doar unul singur, însă a precizat că mai poate face rost dacă este nevoie. Cum oamenii legii asta și așteptau, Răduș l-a sunat pe „Rață” și i-a cerut să îi facă rost de încă o armă, pe care urma să i-o aducă a doua zi, respectiv în data de 26 noiembrie. Drept urmare, „Rață” a luat legătura cu Bucur și i-a spus să-i facă rost de o armă, cerință pe care acesta a îndeplinit-o. În acest context, după reținerea lui Răduș de către polițiști, el a avut două discuții telefonice cu Florin Sima, stabilind cu acesta ca la data de 26 noiembrie, în jurul orei 15,30, să se întâlnească în Autogara Sud Constanța cu un bărbat cunoscut sub porecla de „Chelu”, de la care urma să primească arma pe care o ceruse. La întâlnirea stabilită, în locul lui Răduș s-a dus un investigator sub acoperire. După efectuarea tranzacției între cei doi, polițiștii au intervenit, găsind asupra investigatorului sub acoperire un pistol marca „Ekol Ares Magnum” și cinci cartușe. De asemenea, asupra lui Costel Bucur, zis „Chelu”, a fost găsită suma de 1.400 lei, în bancnote de 100 lei, reprezentând o parte din banii folosiți de polițiști la efectuarea flagrantului.