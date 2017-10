Tânărul care a făcut praf un Matiz, arestat preventiv

Tânărul care marți s-a oprit cu Matizul într-un stâlp pe strada Soveja, la intersecție cu strada Ștefăniță Vodă din municipiul Constanța, are probleme mari. Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța a dispus ieri sesizarea Judecătoriei Constanța cu privire la luarea măsurii arestării preventive a acestuia. Este cercetat sub aspectul săvârșirilor infracțiunilor de furt calificat, conducere pe drumurile publice fără permis de conducere și conducere pe drumurile publice de către o persoană care are o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge. Marți dimineață, în jurul orei 4.30, Gabriel Mihai C., de 26 de ani, a sustras autoturismul marca Daewoo (care aparține unei cunoscute pizzerii din Constanța), parcat pe B-dul I.C Brătianu, pe care ulterior l-a condus pe mai multe străzi din municipiu fără a poseda permis de conducere și cu o îmbibație alcoolică de 1,20 g/l alcool pur în sânge. Cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt și stabilirii răspunderii judiciare.