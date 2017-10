Tânărul acuzat că a violat o fetiţă la Costineşti a ajuns după gratii

Tânărul acuzat că a violat o fetiță la Costinești a ajuns după gratii

Magistrații de la Tribunalul Constanța au emis, ieri, mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 29 de zile pe numele lui Florin Marius Georgescu, de 23 de ani, acuzat de comiterea infracțiunii de viol. Potrivit anchetatorilor, în noaptea de 27 spre 28 iunie, în jurul orei 23, tânărul a violat-o pe Veronica C., de 13 ani. Minora a spus că, în seara respectivă, se afla cu un anume „Nicu”, identificat ulterior ca fiind Daniel Florin Gheorghe, de 12 ani, în stațiunea Costinești. Ea a fost acostată de inculpat, care i-a zis că se numește „Florin”, că are 23 de ani, că este patronul unei terase și că le poate oferi un loc de muncă. Cei doi minori l-au urmat pe tânăr până în interiorul unei căsuțe din piatră. În acel moment, Georgescu a împins-o pe fată spre un pat și pe „Nicu” spre alt pat. Minora a început să țipe, dar inculpatul i-a spus să tacă, dacă nu vrea să o omoare. Pentru a o „con-vinge” a lovit-o cu pumnul în zona șoldului. Apoi i-a cerut băiatului să stea pe celălalt pat, dar cu fața la perete, lucru pe care acesta l-a făcut de frică. Pentru fata de 13 a urmat un adevărat coșmar. Ea a fost violată în două rânduri, chiar dacă plângea și îi spunea inculpatului că o doare, pentru că nu a mai întreținut niciodată relații sexuale. Identificat și chemat la audieri de polițiștii din Costinești la doar câteva ore, Florin Marius Georgescu a declarat că minora ar fi venit la el de bună-voie pentru a-și oferi serviciile sexuale, mințindu-l că are 18 ani. Numai că cercetările la fața lo-cului au arătat că fata are dreptate, lucru confirmat și de cer-tificatul medico-legal. Georges-cu nu este la primul incident cu legea penală, fiind cercetat în repetate rânduri pentru comiterea mai multor infracțiuni de furt și tâlhărie.