TÂNĂRĂ UCISĂ DE IUBITUL MILITAR / Depusese plângere din cauza bătăilor pe care le primea! Bărbatul, dependent de păcănele

Ştire online publicată Miercuri, 24 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

După mai multe ore de audieri, Florin Oprea a fost reținut, iar la scurt timp el a spus că nu a vrut niciodată să-și ucidă iubita."Gelozie domnule. Nu am vrut să o omor. Nu am vrut să o omor niciodată. Îmi pare foarte rău. Avea mai multe (n.r. aventuri)", a spus Florin Oprea când a ieșit de la audieri.Din primele informații, se pare că Florin Oprea și-a urmărit iubita, a intrat în salonul în care era ea și apoi s-a năpustit asupra ei și a înjunghiat-o de mai multe ori.În ciuda faptului că ea a fost transporată de urgență la spital, iar medicii au resuscitat-o timp de o oră și jumătate, eforturile lor au fost fără succes.Nu e prima dată când Alexandra Marin este agresată de cel cu care are un copil. Ea a depus plângere în urmă cu o lună din cauza bătăilor pe care le-a primit din partea lui, iar tatăl ei susține că Florin Oprea era dependent de păcănele, scrie wowbiz.ro