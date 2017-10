Tânără lovită în cap de skijet, în staţiunea Mamaia

1

caldura mare mon cher

Pe o plaja atat de aglomerata cum este Mamaia sporturile nauitice pot fi autorizate doar cu complicitarea criminala a aluia care ia bani pe autorizatii.. Cine o fi oare? Cine a pus la cale bataia de joc care dureaza de 14 ani? Unde se duc banii ? Cine autorizeaza constructiile pe plaja si pe malul lacului? De unde sunt banii investiti in cladiri de lux care nu au utilizare de cand au fost construite? . .De unde a avut Vectra bani sa termine minunea de cladire si garaje cu lifturi de langa hotelul Rex, cladire care "daca" are 10 locatari ..? A dat faliment banca care a creditat si nu am aflat? A aparut un lichidator si putem cumpara chilipiruri cu geamuri fumurii la balcoane? Va incumetati sa faceti un articol? sau chiar mai multe, sa incapa toate smecheriile...