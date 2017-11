TÂNĂRĂ GĂSITĂ MOARTĂ ŞI DEZBRĂCATĂ LÂNGĂ AUTOSTRADA SOARELUI / Ce spun procurorii

TÂNĂRĂ GĂSITĂ MOARTĂ ȘI DEZBRĂCATĂ LÂNGĂ AUTOSTRADA SOARELUI / Ce spun procurorii

Ştire online publicată Duminică, 12 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Mirabela Cristian (27 de ani), tănăra asistentă de farmacie din comuna prahoveană Telega, care a fost găsită decedată pe un câmp în apropiere de Autostrada Soarelui, pe raza județului Călărași, a fost văzută de mai multe persoane în ziua morții, pe 11 octombrie, mergând singură pe calea ferată în zona localității Fetești. Informația a fost confirmată pentru „Adevărul” de Mădălina Miu, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași.Miu a precizat că Mirabela Cristian a fost văzută mergând pe calea ferată dinspre Constanța spre Fetești și că, deocamdată, nu există date care să indice faptul că tânăra și-ar fi petrecut ultimele zile din viață în București, așa cum s-a speculat inițial. Martorii au declarat că fata avea un comportament nefiresc și că vorbea singură. Cel mai probabil, Mirabela Cristian a plecat din Telega spre Constanța și nu spre Capitală, așa cum s-a precizat inițial. În plus, nu este sigură nici o altă informație apărută în mass-media, conform căreia tânăra ar fi consumat droguri cu puțin timp înainte de a fi găsită decedată, anchetatorii fiind încă în așteptarea unui raport de la Institutul de Medicină Legală din București (INML).“Am prelevat mai multe probe și le-am trimis spre analiză la INML pentru a stabili dacă victima a consumat substanțe interzise și ce fel de substanțe. Așteptăm rezultatele înainte să ne pronunțăm. Deocamdată am deschis un dosar de moarte suspectă, dar deocamdată nu avem indicii că tânăra a fost victima unui omor”, a declarat Mădălina Miu.Aceasta a precizat că ancheta este dificilă, marele semn de întrebare fiind motivul pentru care trupul victimei a fost găsit fără haine, dar în același timp fără urme de violență, fără răni care ar fi putut fi provocate în urma unei agresiuni sexuale și nici măcar răni provocate de animale sau în urma unei căzături. Hainele fetei au fost găsite la o distanță de câteva sute de metri depărtare de cadavru, inclusiv geanta și documentele de identitate. În prezent ancheta vizează două piste, susțin surse judiciare, fie Mirabela se afla sub influența drogurilor, iar acest lucru ar putea explica starea ei anormală remarcată de martori, dar și faptul că a fost găsită dezbrăcată, iar cea de-a doua pistă urmărește un posibil caz de omor sau omor din culpă.Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași a declarat că până la acest moment al anchetei nu există nicio probă care să-l incrimineze într-un fel pe Dilimanjaro, artistul hip-hop din București, despre care s-a spus că ar fi avut o relație cu victima. Acesta nu a fost audiat în cauză.Mirabela Cristian a fost găsită decedată în data de 11 octombrie pe un câmp din apropiere de localitatea Fetești, la mică distanță de Autostrada Soarelui. Cel care a făcut descoperirea macabră este un tractorist care ara pământul în ziua respectivă. El a fost și cel care a alertat autoritățile. Tânăra se întorsese recent din Danemarca unde plecase împreună cu iubitul său la începutul acestui an. A revenit în țară singură, iar apropiații săi știau că se îndrăgostise de un artist din București cu care avea o relație on-line. În ziua de 9 octombrie și-a anunțat familia că pleacă în Capitală la concertul acestui cântăreț, iar de atunci nimeni nu a mai știut nimic de ea.sursa text si foto: adevarul.ro