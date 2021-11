Tânără DROGATĂ LA VOLAN, în Mangalia. A fost arestată!

Polițiști din cadrul Poliției municipiului Mangalia au identificat, în noaptea de luni spre marți, 23 noiembrie, în jurul orei 2.00, o femeie de 22 de ani, care a condus un autoturism pe strada Lavrion din municipiul Mangalia, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice și a substanțelor psihoactive.În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,97 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, în urma testării cu aparatul drug-test a fost indicat un rezultat pozitiv pentru THC-5 și amfetamină. Tânăra a fost condusă la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei și substanțelor în sânge.În urma cercetărilor s-a stabilit faptul că aceasta are suspendată exercitarea dreptului de a conduce vehicule pentru perioada în curs, întrucât, la data de 29 august a fost depistată conducând un autoturism pe Șoseaua Constanței din municipiul Mangalia, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice (1,02 mg/l alcool pur în aerul expirat).În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală, iar în urma administrării probatoriului în cauză, femeia a fost reținută pentru 24 de ore, fiind introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.În cursul zilei de miercuri, aceasta a fost prezentată instanței de judecată, care a decis măsura arestului la domiciliu pentru 30 de zile.